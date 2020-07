Experiencia sobre la covid-19

Me acabo de enterar por Whatsapp en familia que mi hija menor y su pareja estuvieron en cuarentena y dieron covid negativo.

Que mi consuegra y mis dos cuñadas tuvieron covid. Mi consuegra internada en terapia intensiva por suerte ya está bien, luego de padecer días de angustia y monitoreo en el hospital.

Mi cuñada, médica, también con covid. Mi otra cuñada también.

Mi consuegro dio negativo. Mi hija y mi yerno también dieron negativo, pero tuvieron que hacer aislamiento durante quince días por razones familiares.

Recién hace unos días nos dieron la noticia porque no querían preocuparnos por la distancia (todos viven en CABA).

Leer en los medios de Roca que un médico con tantos años de profesión minimice el covid y promueva el no aislamiento cuestionando las medidas preventivas sanitarias del gobierno nacional y provincial es altamente vergonzoso y preocupante.

Porque dicho doctor tiene prestigio en nuestra ciudad y fomenta las actitudes irresponsables de los anticuarentena.

Doctor: si usted se quiere morir y no cuidarse es su decisión, pero no aliente a que la gente haga cualquier cosa que perjudique su salud. Usted hizo un juramento cuando se recibió, no lo tire por la borda.

La gente confía en nosotros como profesionales de la salud y debemos honrar nuestra profesión y no transmitir mensajes distorsionados favoreciendo la enfermedad.

Ahora que me ha tocado más de cerca por mi familia transmito como profesional de la salud: cuídense, quédense en sus casas, adopten las medidas preventivas. El virus existe y es altamente contagioso.

Lic. Silvia Castex Pla

Roca