Falso mate: el invento estadounidense que indigna a los argentinos en redes sociales

JoGo, un producto estadounidense que es una especie de bombilla que se introduce en una taza para poder beber, indigna a los argentinos. El "falso mate" despertó diversas críticas en redes sociales.

A simple vista, el invento da la impresión de que se trata de un mate común, pero no lo es. El producto es una bombilla que posee un filtro para tomar café o té.

JoGo es el nombre comercial de esta bombilla. Posee en un extremo un filtro mediante el cual es posible tomar café molido sin necesidad de procesarlo antes, o insumir un té sin tener que filtrar o separar las hojas del agua caliente.

El "falso mate" fue “creado” por un joven de Chicago y se encuentra en un período de prueba. Su difusión en la cuenta de Twitter del portal Mashable generó la masiva crítica.

“¡Solo agregue café molido, agua caliente y revuelva!”, dice el tuit de Mashable, que viene acompañado por el video de JoGo.

Las imágenes provocaron malestar y sacó a relucir el lado más ingenioso de los argentinos en las redes sociales.

Las reacciones:

Hi, come to Argentina, for 2 dollars you can choose among thousands of models "NOT" patent pending. pic.twitter.com/oGgoECBh6P