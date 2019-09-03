Farmacias de Turno

Farmacias de Turno: Martes 3 de Septiembre de 2019



ALLEN
Norte - Perito Moreno 50 - Tel: 4451134

BARILOCHE
Iberia - 20 de Febrero 410 - Tel: 4422615
Luna Lanz - Onelli y Yatasto - Tel: 4432088
Cruz del Sur (1) - Beschtedt 1793 - Tel: 4429609

CATRIEL
Gonzalez - Av. San Martín y Mendoza - Tel: 4911184

CENTENARIO
Agostini - Buenos Aires 486 - Tel: 4898092
Global (2) - Paraguay 3 - Tel: 4890400

CHOELE CHOEL
Vidoni Piu - Avellaneda 779 - Tel: 442327

CINCO SALTOS
Villegas - Av. Cipolletti 364 - Tel: 4984205

CIPOLLETTI
Pasteur - 25 de mayo465 - Tel: 4781989
Avenida - Av. Alem 802 - Tel: 4776063
Martín (1) - 9 de Julio 429 - Tel: 4781599
Bancaria (1) - Roca 865 - Tel: 4770025
Cruz del Sur (2) - Av. Alem 1805 - Tel: 4783428

CUTRAL CO
Amuyen III - Los Groselleros 33 - Tel: 4862686

FERNANDEZ ORO
Argentina - San Martín 376 - Tel: 299-4996507

GENERAL CONESA
Amorosi - Belgrano 456

GENERAL ROCA
San Martín 4 - Buenos Aires 933 - Tel: 4425626
Herrera - Alsina 1741
Sud (3) - Tucumán y Neuquén - Tel: 4422595
San Martín 1(3) - San Martín 87 - Tel: 4427176
San Martín 2 (3) - Mitre 1748 - Tel: 4426928
Bancaria (3) - Villegas 752 - Tel: 4422886
Paniceres (3) - Tucumán esq. Italia - Tel: 4428635
Estuardo Romero (3) - Av. Roca 1338 - Tel: 4425200

JACOBACCI
Araucana - Av. San Martín 353 - Tel: 432291

JUNÍN DE LOS ANDES
Lanin - M. Moreno y A. Argentina - Tel: 491972

NEUQUÉN
Global - Bahia Blanca 18 - Tel: 4425259
Del Pueblo - Dr. Ramon y Ruta 7 - Tel: 4340301

PLAZA HUINCUL
El Indio - San Martín 511 - Tel: 4968105

PLOTTIER
Global - Belgrano 245 - Tel: 4933755

RINCÓN DE LOS SAUCES
Rincón - Presidente Perón 1069 - Tel: 4887366

RÍO COLORADO
Pasteur - Irigoyen 144 - Tel: 432037

S. M. DE LOS ANDES
Pasteur - Av. San Martín 498 esq. Rivadavia - Tel: 422243

VIEDMA
América - Av. Perón 211 - Tel: 432460
El Cóndor (2) (Balneario) - Calle 69 Nº 263 - Tel: 497176

VILLA LA ANGOSTURA
Pharmacy Avenida - Arrayanes 275 - Tel: 4494896

VILLA REGINA
Del Sol - 9 de julio 263
Italia I (2) - San Martín 351 - Tel: 461365

ZAPALA
Del Alto - Cristóbal Colón 824 - Tel: 15695188

(1) Hasta las 23 
(2) Hasta las 24
(3) Hasta las 22


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Farmacias de Turno: Martes 3 de Septiembre de 2019

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