Farmacias de Turno

Farmacias de turno: martes 30 de marzo de 2021

Por Redacción

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ALLEN
Norte - Perito Moreno 50 - Tel: 4451134

BARILOCHE
Luna Lanz - Onelli y Yatasto - Tel: 4432088
Iberia - 20 de Febrero 410 - Tel: 4422615
Cumbre I (1) - Pje. Gutiérrez y diag. Gutiérrez - Tel: 4434621

CATRIEL
Catriel I - Av. Roque Saenz Peña 240 - Tel: 4911708

CENTENARIO
Rubbiani - San Martín 320 - Tel: 4890214
Global (2) - Paraguay 3 - Tel: 4890400

CHOELE CHOEL
Vidoni Piu - Avellaneda 779 - Tel: 442327

CINCO SALTOS
Fleming - Av. Cipolletti - Tel: 4983849

CIPOLLETTI
Avenida - Av. Alem 802 - Tel: 4776063
Pasteur - 25 de mayo465 - Tel: 4781989
Martín (1) - 9 de Julio 429 - Tel: 4781599
Bancaria (1) - Roca 865 - Tel: 4770025
Cruz del Sur (2) - Av. Alem 1805 - Tel: 4783428

CUTRAL CO
Lacar - Roca 147 - Tel: 4862777

FERNANDEZ ORO
Sánchez - Roca 10 - Tel: 299-4996990

GENERAL CONESA
Chader - 25 de Mayo 418

GENERAL ROCA
San Martín 4 - Buenos Aires 933 - Tel: 4425626
Herrera - Alsina 1741
Sud (3) - Tucumán y Neuquén - Tel: 4422595
San Martín 1(3) - San Martín 87 - Tel: 4427176
San Martín 2 (3) - Mitre 1748 - Tel: 4426928
Bancaria (3) - Villegas 752 - Tel: 4422886
Paniceres (3) - Tucumán esq. Italia - Tel: 4428635
Estuardo Romero (3) - Av. Roca 1338 - Tel: 4425200

JACOBACCI
Araucana - Av. San Martín 353 - Tel: 432291

JUNÍN DE LOS ANDES
Farmacentro - Coronel Suárez 357 - Tel: 492620

NEUQUÉN
Richieri - Richieri y Tierra del Fuego - Tel: 4470292
Nueva Jujuy - Jujuy 710 - Tel: 4486080

PLAZA HUINCUL
El Indio - San Martín 511 - Tel: 4968105

PLOTTIER
Global - Belgrano 245 - Tel: 4933755

RINCÓN DE LOS SAUCES
San José - Misiones 204 - Tel: 4886306-4888070

RÍO COLORADO
Pasteur - Irigoyen 144 - Tel: 432037

S. M. DE LOS ANDES
Pasteur - Av. San Martín 498 esq. Rivadavia - Tel: 422243

VIEDMA
Farmasur - San Martín 411 - Tel: 424828
El Cóndor (2) (Balneario) - Calle 69 Nº 263 - Tel: 497176

VILLA LA ANGOSTURA
Pharmacy Avenida - Arrayanes 275 - Tel: 4494896

VILLA REGINA
Mitre - Mitre 849 - Tel: 4461056
Italia I (2) - San Martín 351 - Tel: 461365

ZAPALA
Mavil - Roca 515 - Tel: 424122

(1) Hasta las 23
(2) Hasta las 24
(3) Hasta las 22


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Farmacias de turno: martes 30 de marzo de 2021