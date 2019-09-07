Farmacias de turno: Sábado 07 de Septiembre de 2019
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ALLEN
Arrayán - San Martín y Aristóbulo del Valle - Tel: 4451973
BARILOCHE
Patagónica - Diag. Capraro 1050 - Tel: 4422537
De Miguel - Mitre 130 - Tel: 4423025
Visconti (1) - 12 de octubre 1708 - Tel: 4423138
CATRIEL
Del Sol - Jujuy y Clemente Zurita - Tel: 4914644
CENTENARIO
Confluencia - Av. Libertador 806-local 2 - Tel: 4898544
Global (2) - Paraguay 3 - Tel: 4890400
CHOELE CHOEL
Amely - Kennedy 927 - Tel: 442812
CINCO SALTOS
Fátima - Roca 802 - Tel: 4980208
CIPOLLETTI
De la Roca - Roca 219 - Tel: 4783777
La Botica - Toschi y Las Acacias - Tel: 4781541
Austral - Mengelle 1907 - Tel: 4790472
Martín (1) - 9 de Julio 429 - Tel: 4781599
Bancaria (1) - Roca 865 - Tel: 4770025
Cruz del Sur (2) - Av. Alem 1805 - Tel: 4783428
CUTRAL CO
Aconcagua - Av. Olascoaga esq. Alem - Tel: 4968015
FERNANDEZ ORO
Integral - avenida Cipolletti 495 - 299-4996699
GENERAL CONESA
Chader - 25 de Mayo 418
GENERAL ROCA
Araucana - Villegas y Santa Cruz - Tel: 154415740
Zavatti - Sarmiento 371(Terminal de ómnibus) - Tel: 4430065
Sud (3) - Tucumán y Neuquén - Tel: 4422595
San Martín 1(3) - San Martín 87 - Tel: 4427176
Bancaria (3) - Villegas 752 - Tel: 4422886
Paniceres (3) - Tucumán esq. Italia - Tel: 4428635
Estuardo Romero (3) - Av. Roca 1338 - Tel: 4425200
JACOBACCI
Araucana - Av. San Martín 353 - Tel: 432291
JUNÍN DE LOS ANDES
Junin - Juan Manuel de Rosas 180 - Tel: 492880
NEUQUÉN
Del Pueblo - J. J. Lastra 2.400 - Tel: 4463300
Rosario - Illia 17 - Tel: 4474033
PLAZA HUINCUL
El Indio - San Martín 511 - Tel: 4968105
PLOTTIER
Nueva Integral - Buenos Aires 121 - Tel: 4932500
RINCÓN DE LOS SAUCES
Rincón - Presidente Perón 1069 - Tel: 4887366
RÍO COLORADO
Sigma - Berutti y San Martín - Tel: 432828
S. M. DE LOS ANDES
Austral - Elordi 765 - Tel: 427393
La Vega - Q. Martin 14 - Tel: 421605
VIEDMA
Avenida - J.M. Guido 1015 - Tel: 427676
El Cóndor (2) (Balneario) - Calle 69 Nº 263 - Tel: 497176
VILLA LA ANGOSTURA
Maiten - Arrayanes 66 - Tel: 4494000
Puerto Manzano - Arrayanes 6510 - Tel: 4475277
VILLA REGINA
Italia I - San Martín 351 - Tel: 461365
ZAPALA
Del Alto - Cristóbal Colón 824 - Tel: 15695188
(1) Hasta las 23
(2) Hasta las 24
(3) Hasta las 22
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