Farmacias de Turno

Farmacias de turno: Sábado 07 de Septiembre de 2019



ALLEN
Arrayán - San Martín y Aristóbulo del Valle - Tel: 4451973

BARILOCHE
Patagónica - Diag. Capraro 1050 - Tel: 4422537
De Miguel - Mitre 130 - Tel: 4423025
Visconti (1) - 12 de octubre 1708 - Tel: 4423138

CATRIEL
Del Sol - Jujuy y Clemente Zurita - Tel: 4914644

CENTENARIO
Confluencia - Av. Libertador 806-local 2 - Tel: 4898544
Global (2) - Paraguay 3 - Tel: 4890400

CHOELE CHOEL
Amely - Kennedy 927 - Tel: 442812

CINCO SALTOS
Fátima - Roca 802 - Tel: 4980208

CIPOLLETTI
De la Roca - Roca 219 - Tel: 4783777
La Botica - Toschi y Las Acacias - Tel: 4781541
Austral - Mengelle 1907 - Tel: 4790472
Martín (1) - 9 de Julio 429 - Tel: 4781599
Bancaria (1) - Roca 865 - Tel: 4770025
Cruz del Sur (2) - Av. Alem 1805 - Tel: 4783428

CUTRAL CO
Aconcagua - Av. Olascoaga esq. Alem - Tel: 4968015

FERNANDEZ ORO
Integral - avenida Cipolletti 495 - 299-4996699

GENERAL CONESA
Chader - 25 de Mayo 418

GENERAL ROCA
Araucana - Villegas y Santa Cruz - Tel: 154415740
Zavatti - Sarmiento 371(Terminal de ómnibus) - Tel: 4430065
Sud (3) - Tucumán y Neuquén - Tel: 4422595
San Martín 1(3) - San Martín 87 - Tel: 4427176
Bancaria (3) - Villegas 752 - Tel: 4422886
Paniceres (3) - Tucumán esq. Italia - Tel: 4428635
Estuardo Romero (3) - Av. Roca 1338 - Tel: 4425200

JACOBACCI
Araucana - Av. San Martín 353 - Tel: 432291

JUNÍN DE LOS ANDES
Junin - Juan Manuel de Rosas 180 - Tel: 492880

NEUQUÉN
Del Pueblo - J. J. Lastra 2.400 - Tel: 4463300
Rosario - Illia 17 - Tel: 4474033

PLAZA HUINCUL
El Indio - San Martín 511 - Tel: 4968105

PLOTTIER
Nueva Integral - Buenos Aires 121 - Tel: 4932500

RINCÓN DE LOS SAUCES
Rincón - Presidente Perón 1069 - Tel: 4887366

RÍO COLORADO
Sigma - Berutti y San Martín - Tel: 432828

S. M. DE LOS ANDES
Austral - Elordi 765 - Tel: 427393
La Vega - Q. Martin 14 - Tel: 421605

VIEDMA
Avenida - J.M. Guido 1015 - Tel: 427676
El Cóndor (2) (Balneario) - Calle 69 Nº 263 - Tel: 497176

VILLA LA ANGOSTURA
Maiten - Arrayanes 66 - Tel: 4494000
Puerto Manzano - Arrayanes 6510 - Tel: 4475277

VILLA REGINA
Italia I - San Martín 351 - Tel: 461365

ZAPALA
Del Alto - Cristóbal Colón 824 - Tel: 15695188

(1) Hasta las 23 
(2) Hasta las 24
(3) Hasta las 22


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Farmacias de turno: Sábado 07 de Septiembre de 2019

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