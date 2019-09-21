Farmacias de turno: sábado 21 de septiembre de 2019
Lo más visto
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ALLEN
Herrera - Juan Domingo Perón 80 - Tel: 4452918
BARILOCHE
Las Victorias - Av. Las Victorias 26 - Tel: 4458424
Cumbre II - Gallardo 701 - Tel: 4435140
Santa Lucía (1) - Av. Los Pioneros 3860 - Tel: 4442474
CATRIEL
González - Av. San Martín y Mendoza - Tel: 4911184
CENTENARIO
Indaver - República de Chile 445 - Tel: 4899436
Global (2) - Paraguay 3 - Tel: 4890400
CHOELE CHOEL
Vidoni Piu - Avellaneda 779 - Tel: 442327
CINCO SALTOS
Villegas - Av. Cipolletti 364 - Tel: 4984205
CIPOLLETTI
Fernández - Villegas 86 - Tel: 4781220
Antu - Brentana 449 - Tel: 4772500
Apothekaria - Kennedy 245 - Tel: 4778215
Martín (1) - 9 de Julio 429 - Tel: 4781599
Bancaria (1) - Roca 865 - Tel: 4770025
Cruz del Sur (2) - Av. Alem 1805 - Tel: 4783428
CUTRAL CO
Lincoln III - Roca 601 - Tel: 4965688
FERNANDEZ ORO
Arrayanes - Yrigoyen y Arrayanes - 299-6267413
GENERAL CONESA
Amorosi - Belgrano 456
GENERAL ROCA
San Martín 1 - San Martín 87 - Tel: 4427176
Paniceres - Tucumán 565 - Tel: 4428635
Sud (3) - Tucumán y Neuquén - Tel: 4422595
San Martín 2 (3) - Mitre 1748 - Tel: 4426928
Bancaria (3) - Villegas 752 - Tel: 4422886
Paniceres (3) - Tucumán esq. Italia - Tel: 4428635
Estuardo Romero (3) - Av. Roca 1338 - Tel: 4425200
JACOBACCI
Araucana - Av. San Martín 353 - Tel: 432291
JUNÍN DE LOS ANDES
Santa Julia - Coronel Suarez 30 – local 3 - Tel: 491706
NEUQUÉN
Cintra - Fava 391 - Tel: 4472096
Global - Alderete 57 - Tel: 4489690
PLAZA HUINCUL
Norte V - Avda Keidel y 9 de Julio - 4863426
PLOTTIER
Nueva Verea - Riavitz 309 - Tel: 4937580
RINCÓN DE LOS SAUCES
San Benito - San Martín 586
RÍO COLORADO
Pasteur - Irigoyen 144 - Tel: 432037
S. M. DE LOS ANDES
Lacar - Av. San Martín 775 - Tel: 427306
VIEDMA
Crisol - A. Caseros 1625 - Tel: 421992
El Cóndor (2) (Balneario) - Calle 69 Nº 263 - Tel: 497176
VILLA LA ANGOSTURA
De la Montaña - Arrayanes 207 - Tel: 4494317
VILLA REGINA
Martel - Gobernador Castello 121 - 4465027
Italia I (2) - San Martín 351 - Tel: 461365
ZAPALA
Vallejos - Mitre 425 - Tel: 423015
(1) Hasta las 23
(2) Hasta las 24
(3) Hasta las 22
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