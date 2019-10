Felicitas Pizarro, la chef millennial que llega con toda su onda parrillera al Festival Yo Como

La popularidad para la sommelier y cocinera Felicitas Pizarro comenzó hace unos cinco años atrás cuando ganó un concurso mundial de cooktubers organizado por una estrella global de la gastronomía, Jamie Oliver. En esa oportunidad se lució con una plato que hizo a la parrilla y la rompió. De inmediato vinieron libros, televisión y sus canales online con una propuesta joven y fresca. Hoy, después de que corriera bastante agua bajo el puente, Felicitas vuelve a sus fuentes, más parrillera que nunca, feliz de la vida. “La cocina tiene que ver con la felicidad. Mi nombre lo dice todo, por suerte”, comenta en la previa del Festival Yo Como del próximo 16 y 17 de noviembre en bodega Humberto Canale.

"Una mujer al frente de una parrilla es nuevo para el canal Gourmet, donde empiezo un programa nuevo pero para mí es lo común, lo que siempre hice en mi cocina".

- Todo empezó con un bife de chorizo relleno con ensalada fresca y chimichurri...

- Pensando en ese punto de largada, en ese video haciendo un bife de chorizo relleno con chimichurri a donde estoy hoy, sí creo que debería hacerle un monumento. De pensar en todo lo que paso después, que Jamie Oliver lo vea, le guste, lo elija finalista y la gente de todo el mundo lo vote ganador es algo que nunca me voy a olvidar. Hay que animarse más.

Todo lo que pasó desde ese momento a hoy es increíble, mi cocina también fue mutando, evolucionando y creciendo, así yo como cocinera también. Siempre traté de mantenerme fiel a lo que era en aquel primer video, espontánea, ilusionada y feliz. Y eso transmitirlo en mis platos.

"Es lindo cocinarse para uno. Provoca felicidad".

- Cómo definís a tu cocina, hoy.

- Mi cocina es muy honesta, muy sincera, a base de productos nobles de estación. Promoviendo el consumo responsable, el ser lo que uno come para elegir mejor.

“Cocinar hace bien. Nos mantiene en contacto con la tierra, con lo cultural. Es identidad, es el acto más revolucionario que podemos hacer desde nuestra casa. Elegir qué comer”, comenta Felicitas a “Río Negro”.

“Cuando digo comé cómo quieras hablo de comer de la forma que quieras, sola, en compañía, desde el sillón, en la mesa con la mejor vajilla, con los pies en la arena, comé en un picnic, comé con las manos, comé con cubiertos de plata, en la vereda de una feria o donde elijas. Pero que lo hagas a consciencia, que decidas qué es lo mejor para vos. Muchos vegetales, mucha fruta, muy variado y menos procesados”, insiste.

Es por ello que “recomiendo informarse, buscar la trazabilidad de los productos. Siempre mejor si es orgánico o de pastura. Siempre prefiero bajar la dosis, buscando mejorar la calidad”.

"Me gusta la informalidad a la hora de comer. Sí me importa mucho qué como, con quiénes lo hago", afirma Felicitas quien está convencida que "la cocina es comunicación, siempre".

Sabe que muchas madres están atentas a cómo ella alimenta a su hijo. “Me preguntan cómo hago para que coma de todo. La respuesta es simple. En mi casa hay de todo. La variedad siempre esté. Y sobre todo dar el ejemplo, no puedo pretender que coma vegetales si yo no lo hago, si no ve en mi un gran disfrute al hacerlo”, relata.

- Para un cocinero, ¿las redes pueden reemplazar a los restaurantes?

- No tengo restaurante, y me encantaría poder tenerlo. Es un gran pendiente. Las redes no lo reemplazan para nada. Una cosa no tiene que ver con la otra. Las redes son muy útiles pero no dejan de ser imágenes. La experiencia de probar, comer y disfrutar no se puede comparar con el mirar un video en YouTube. Por eso me gusta participar de ferias gastronómicas, para hacer realidad la fantasía que se pueda tener con todo lo que ven en redes.

"No hay nada mejor que una comida rica, casera, con productos naturales y orgánicos".

Tus expectativas en la previa del Festival Yo Como del próximo 16 y 17 de noviembre en bodega Humberto Canale.

No conozco Neuquén ni el Alto Valle de Río Negro. Tengo muchísimas ganas de ir. Con mucha expectativa de participar en este Festival, de cocinar con productos de la región, de conocer productores y cocineros de la zona.

Voy a estar dando una clase de cocina donde también les voy a contar un poco sobre mi nueva serie que se estrena el lunes 4 de Noviembre en El Gourmet “Felicitas Parrillera”. Mi clase en el Festival Yo Como va a tener un poco que ver con esto.

En la despedida, Felicitas rescata que “todo lo que comí y olí de niña en la cocina tiene que ver con quien soy hoy, con la decisión de ser cocinera, con la nostalgia y felicidad que me producen ciertos sabores. Todo eso se lo debo a mi abuela. Estos momentos me van a acompañar cuando desembarque en el Festival Yo Como”.

