Invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale: quiénes estarán este sábado 11 y domingo 12 de julio

Mirtha Legrand y Juana Viale ya tienen confirmados a los invitados que participarán de sus tradicionales mesas este fin de semana. Habrá actores, periodistas, figuras del espectáculo y un reconocido médico en dos programas que combinarán actualidad, entretenimiento y debate.

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand este sábado 11 de julio

Este sábado 11 de julio, La Noche de Mirtha tendrá un horario especial y comenzará a las 20, para no superponerse con el partido de la Selección argentina por el Mundial 2026.

En esta oportunidad, Mirtha Legrand recibirá en su mesa a:

Juan Gil Navarro , actor.

, actor. Marta González , actriz.

, actriz. Gabriela Sari , actriz.

, actriz. Mario Maurice, médico cardiólogo.

Como es habitual, la conductora abordará temas vinculados con la actualidad, el espectáculo y la salud, en una edición que también estará marcada por el clima mundialista.

Los invitados de Juana Viale para el domingo 12 de julio

El domingo 12 de julio, desde las 13.45, será el turno de Almorzando con Juana, donde Juana Viale compartirá la mesa con cinco invitados provenientes del mundo del espectáculo y la televisión.

Los confirmados son:

Gabriel Corrado , actor.

, actor. Diego Reinhold , actor y humorista.

, actor y humorista. Yuyito González , conductora.

, conductora. Muni Seligmann , actriz, cantante y referente del público infantil.

, actriz, cantante y referente del público infantil. Benicio Gravier, modelo e hijo de Valeria Mazza.

Durante el almuerzo se espera que los invitados recorran distintos aspectos de sus carreras, proyectos actuales y temas de la agenda nacional, en un formato que combina entrevistas distendidas con debates sobre la actualidad.