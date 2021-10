Fiscal pidió al jurado popular que declare culpable a un hombre por abusar de su hijastra en Bariloche

El fiscal jefe Martín Lozada solicitó este jueves a los miembros del jurado popular que dicten un veredicto de culpabilidad contra un hombre imputado por haber abusado sexualmente de una hijastra durante 3 años.

Mientras que el defensor particular planteó en su alegato que la fiscalía no había logrado demostrar que el acusado había cometido los abusos y pidió que lo declaren no culpable.

El juicio por jurados se desarrolla a puertas cerradas porque se trata de un caso de abuso. Este viernes, el jurado dará su veredicto. La audiencia la dirige el juez Bernardo Campana.

Este jueves antes de que se formularan los alegatos, declararon tres psicólogas que entrevistaron a la nena.

Según las fuentes, Lozada sostuvo en su alegato que en función de la prueba colectada los hechos denunciados habían sido probados más allá de cualquier duda razonable.

Dijo que la declaración de la víctima encontraba sustento en numerosas pruebas, como la declaración de su madre, de un médico que intervino en la elaboración del protocolo de abuso sexual y en las tres psicólogas que tuvieron contacto con la víctima y que advirtieron claros síntomas de estrés postraumático producto de agresiones sexuales.

Por eso, solicitó al jurado que dé su veredicto de culpabilidad contra el acusado. Lozada estuvo acompañado del fiscal del caso César Lanfranchi.

El defensor sostuvo que, si bien es cierto que delitos, como los atribuidos al imputado, no suele haber terceras personas como testigos, no había más que la declaración de la víctima para sostener la acusación. Por eso, pidió un veredicto de no culpabilidad.

Según la fiscalía, los abusos comenzaron cuando la víctima tenía 12 años y se prolongaron hasta que tuvo 15.

Los ataques sexuales ocurrieron, según la imputación, en el domicilio que compartía la familia en Bariloche.

La investigación comenzó tras la denuncia que la madre de la niña formuló en la fiscalía contra el hombre que era entonces su pareja.

El acusado se levantaba a la madrugada, cuando la madre se encontraba dormida y cometía los abusos. La madre se enteró por la hija más chica de lo que pasaba.