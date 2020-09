Fondo anticíclico o de desarrollo para Neuquén, el nuevo debate en Diputados

Los diputados provinciales iniciaron la discusión del fondo anticíclico para Neuquén con una pregunta: ¿crear un fondo para ahorrar o para invertir? El martes se inició el debate en la comisión de Presupuesto y hubo cierta coincidencia en comenzar por una herramienta anticrisis, aunque un sector del Frente de Todos anticipó su desacuerdo con guardar dinero en el actual contexto.

“Nos estamos replanteando darle prioridad al anticíclico en un primer momento, ponerle un techo y a partir de ahí pensar en un fondo de desarrollo o productivo”, explicó la presidenta de la comisión y diputada del MPN, Liliana Murisi.

La legisladora indicó que la intención del oficialismo es “trabajar sobre este fondo anticíclico con reglas claras de uso para, una vez completo, empezar a considerar uno de desarrollo o diversificación”. El proyecto presentado por el gobernador Omar Gutiérrez contemplaba ambas cuestiones, por lo que el cambio significaría un rediseño de la propuesta inicial.

La sugerencia de Murisi tuvo el visto bueno de representantes de varios bloques como César Gass (Juntos por el Cambio), quien admitió que “hablar de cómo nutrir el fondo en este momento es muy difícil” pero aclaró: “si no pensamos esto es porque creemos que vamos a vivir toda la vida en crisis”.

El diputado Mariano Mansilla (Frente de Todos) señaló que, de los seis proyectos que están en discusión, hay cuatro que “ya plantean un fondo anticíclico” y propuso hacer dos tipos de herramientas: una anticrisis y otra productiva. Sin embargo, advirtió que la última podría generar una suerte de “Estado paralelo” que defina prioridades de inversión que deberían corresponder al presupuesto y a los ministerios.

Una mirada diferente planteó el diputado Darío Peralta (Frente de Todos), quien es autor de un segundo proyecto del bloque kirchnerista -más alejado del que defendió Ramón Rioseco- que propone la creación de un fondo de inversión.

“La discusión ideológica es esta. Quienes estamos en este proyecto no creemos que estemos en condiciones de hacer un fondo anticíclico, sino de poner a producir la provincia”, planteó. "No nos parece que haya que guardar plata bajo el colchón en este momento", sostuvo.

La diputada Leticia Esteves (Juntos por el Cambio) evaluó que hay coincidencia en que "hay que poner a producir la provincia", pero que "ya existen herramientas para eso y para diversificar la matriz productiva como el Iadep y la Fiduciaria Neuquina".

"No es guardar plata bajo el colchón, para eso vamos a establecer desde cuándo y hasta donde vamos a guardar plata", explicó.

"No tenemos un mango"

El argumento de generar primero un fondo anticíclico o para ahorro tampoco convenció al diputado Raúl Muñoz (Democracia Cristiana), quien respondió los argumentos con algo menos de diplomacia: "¿qué vamos a recaudar con este fondo si la provincia está para atrás mal? ¿Es momento para hablar de dónde vamos a sacar recursos cuando no tenemos un mango y no se avizora un horizonte?".

Murisi aseguró que "el momento es cualquiera, no tiene que ser el mejor o el peor" y que el proyecto "está pensado a futuro". "¿Por qué no lo discutimos antes? Porque un fondo como este no es una herramienta que tenga 60 años como tiene Neuquén. La han adoptado los grandes países no hace más de 20 años y necesitábamos la madurez para discutirlo", afirmó.

El fondo anticíclico pretende ser una herramienta de ahorro y previsión que permita a la provincia afrontar ciclos de caída de recursos por los vaivenes de la industria hidrocarburífera. También atender catástrofes o crisis como la actual, producto de la pandemia del coronavirus.

Otro debate que iniciaron el martes los diputados de la comisión de Presupuesto fue de dónde tomar los recursos para constituirlo. El oficialismo insiste en utilizar recursos "no habituales o que no son corrientes" como las regalías de exportación.