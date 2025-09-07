Aniversario de Roca 2025, en 10 fotos: a puro ritmo y con gran convocatoria, así pasó el primer día de celebración

La ciudad de General Roca se vistió de fiesta en el primer día de los festejos por su 146º aniversario. Con una energía contagiosa, miles de vecinos y visitantes se reunieron para celebrar a puro ritmo.

Foto: Juan Thomes

Desde el escenario, la música de artistas locales encendió la noche, mientras el público vibraba al compás de cada ritmo.

Foto: Juan Thomes

El primer día de festejos por el aniversario de Roca no decepcionó, desde temprano jóvenes y familias se fueron acercando para aprovechar la propuesta cultural que se dividió en tres escenarios.

Foto: Juan Thomes

Además de la oferta cultural para todas las edades, quienes se acercaron se encontraron con stands de artesanías locales y foodtucks.

Foto: Juan Thomes

Con reposeras, equipo de mates y mantas, los tres escenarios estaban repletos de un público que ansiaba escuchar algún artista musical.

Foto: Juan Thomes

Foto: Juan Thomes

Este domingo se espera una jornada similar y con gran convocatoria. Además el pronóstico ya adelantó que será una jornada de clima primaveral, ideal para disfrutar al aire libre.

Foto: Juan Thomes

Foto: Juan thomes

Cabe recordar que son tres escenarios para todas las edades: escenario Central, escenario Rock y escenario de las Infancias. Tal como pasó el sábado, las actividades de este domingo 7 comenzarán a las 16 y se extenderán hasta las 00.

Foto: Juan Thomes

Foto: Juan Thomes

En RÍO NEGRO te compartimos estas diez fotos que capturan la esencia de una jornada inolvidable, donde la alegría, la música y el espíritu de comunidad fueron los verdaderos protagonistas.