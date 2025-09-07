Aniversario de Roca 2025: último día de celebración, ¿a qué hora empiezan las actividades este domingo?
La ciudad celebra sus 146 años con una grilla repleta de actividades para disfrutar al aire libre, mirá el cronograma de este domingo 7 de septiembre.
Roca está de fiesta. La ciudad cumplió 146 años desde su inauguración y desde el municipio organizaron un fin de semana repleto de actividades ideales para disfrutar al aire libre. Este domingo, es el último día de celebración y para que no te la pierdas, te contamos en detalle a qué hora empieza y cuáles son las actividades programadas.
El municipio de Roca dispuso una grilla de grupos y artistas regionales que tienen su lugar para mostrar y presentarse en los escenarios que se armarán en el predio ubicado en el paseo Canal Grande.
Son tres escenarios para todas las edades: escenario Central, escenario Rock y escenario de las Infancias. Tal como pasó el sábado, las actividades de este domingo 7 comenzarán a las 16 y se extenderán hasta las 00.
Aniversario de Roca 2025: la grilla del domingo 7 de septiembre
ESCENARIO «CENTRAL«: ubicado en calles Neuquén y Gelonch
- 15.40 Apertura y Saludos Institucionales
- 16.00 Asociación Tae-Kwon-Do
- 16.25 Dancers ML
- 16.45 Taller Municipal Danzas Clásicas
- 17.25 Estilización Folclórica Gisela Díaz
- 17.50 Tradiciones Chilenas
- 18.35 Taller Municipal Urdiembres
- 19.00 Nohur El Ain Danzas Españolas
- 19.35 Taller Municipal Danzas Urbanas
- 20.15 Sulupe
- 21.00 Miguelito de la gente
- 21.40 La Sachasonkoy
- 22.10 Entrega de Subsidio a Instituciones Locales y Premiación Programa «Reciclá y Ganá» 2025
- 22.50 Hermanos Sobra
- 23.45 La Ke Faltaba
ESCENARIO «ROCK«: ubicado sobre calles Gelonch y San Juan
- 17.30 Apertura y Saludos Institucionales
- 18.00 Acto Reconocimiento a Vecinos/as e Instituciones Destacadas
- 19.15 Los Delincuentes del Rock
- 19.55 Fractales
- 20.40 Suelas Embarradas
- 21.20 No tan santos
- 22.05 Susi Blus
- 23.00 La Drim
- 23.55 Trio Bar
ESCENARIO «DE LAS INFANCIAS»: ubicado sobre calles Gadano y Misiones
- 16.00 Apertura y Saludos Institucionales
- 16.30 Rober y La Máquina
- 18.00 Circo sin fin
- 19.45 Intelecto Free (Competencia Freestyle)
- 16.00 a 19:30 hs Espacio de actividades infantiles: dibujos, pinturas, libros objeto, rompecabezas, pinta caritas, juegos para primeras infancias a cargo de los CECIs, etc.
