Aniversario de Roca 2025: último día de celebración, ¿a qué hora empiezan las actividades este domingo?

Roca está de fiesta. La ciudad cumplió 146 años desde su inauguración y desde el municipio organizaron un fin de semana repleto de actividades ideales para disfrutar al aire libre. Este domingo, es el último día de celebración y para que no te la pierdas, te contamos en detalle a qué hora empieza y cuáles son las actividades programadas.

El municipio de Roca dispuso una grilla de grupos y artistas regionales que tienen su lugar para mostrar y presentarse en los escenarios que se armarán en el predio ubicado en el paseo Canal Grande.

Son tres escenarios para todas las edades: escenario Central, escenario Rock y escenario de las Infancias. Tal como pasó el sábado, las actividades de este domingo 7 comenzarán a las 16 y se extenderán hasta las 00.

Aniversario de Roca 2025: la grilla del domingo 7 de septiembre

ESCENARIO «CENTRAL«: ubicado en calles Neuquén y Gelonch

15.40 Apertura y Saludos Institucionales

16.00 Asociación Tae-Kwon-Do

16.25 Dancers ML

16.45 Taller Municipal Danzas Clásicas

17.25 Estilización Folclórica Gisela Díaz

17.50 Tradiciones Chilenas

18.35 Taller Municipal Urdiembres

19.00 Nohur El Ain Danzas Españolas

19.35 Taller Municipal Danzas Urbanas

20.15 Sulupe

21.00 Miguelito de la gente

21.40 La Sachasonkoy

22.10 Entrega de Subsidio a Instituciones Locales y Premiación Programa «Reciclá y Ganá» 2025

22.50 Hermanos Sobra

23.45 La Ke Faltaba

ESCENARIO «ROCK«: ubicado sobre calles Gelonch y San Juan

17.30 Apertura y Saludos Institucionales

18.00 Acto Reconocimiento a Vecinos/as e Instituciones Destacadas

19.15 Los Delincuentes del Rock

19.55 Fractales

20.40 Suelas Embarradas

21.20 No tan santos

22.05 Susi Blus

23.00 La Drim

23.55 Trio Bar

ESCENARIO «DE LAS INFANCIAS»: ubicado sobre calles Gadano y Misiones