Incendios en Chubut: refuerzan la vigilancia en Puerto Patriada y Los Alerces para frenar el avance del fuego

Chubut tiene varios incendios forestales activos. Los brigadistas, cada día, combaten el fuego con el objetivo de extinguirlos definitivamente, pero la tarea se complicó esta semana cuando varios focos se reactivaron debido a las condiciones climáticas.

El Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF) de Chubut informó cuál es la situación en Puerto Patriada y por su parte, desde el Parque Nacional compartieron un nuevo parte para informar las tareas en Los Alerces.

Incendio «contenido» en Puerto Patriada: ¿por qué aún se ve humo?

El SMPF informó en su último parte que el incendio en Puerto Patriada afectó un estimado de 14,770 hectáreas. El lunes fue una situación complicada porque varios focos que se habían apagado se reactivaron y los brigadistas tuvieron que montar un gran operativo.

Afortunadamente por la noche, el Servicio confirmó que lograron contener el fuego. Es necesario señalar que en términos de incendios forestales, «contenido» no significa que el fuego se haya apagado, sino que se ha logrado rodear y frenar que este avance sobre terrenos que no fueron afectados.

El organismo detalló que el personal ingresó «caminando, embarcado y helitransportado al sector de Bahía Las Percas – Bahía Desafío – La Condorera» y se realizaron «recorridos, tareas de enfriamiento y repaso de líneas con herramientas manuales sobre focos secundarios».

Los focos que se habían reactivado se ubicaron, principalmente, en los cañadones de El Trueno y Bahía las Percas, también en el campo de Payan Delgado. El personal trabajó con herramientas manuales y operaron medios aéreos.

En el sector de El Coihue también se reactivaron puntos calientes dentro del perímetro, en islas sin quemar. «En estos focos se realizaron enfriamientos con equipos de agua y operaron los medios aéreo», informaron. En tanto en el sector de El Pedregoso y en cercanías del Rincón de Lobos, el personal trabajó en el lugar con equipos de agua.

El SPMF, dependiente de la Secretaría de Bosques, remarcó que el personal de línea continua en el terreno realizando tareas de control y liquidación de focos.

Incendio en Los Alerces: la situación en el Parque Nacional

Desde el Parque Nacional Los Alerces compartieron un nuevo reporte diario sobre la situación con los incendios. En este sentido indicaron que para este miércoles es «una jornada con condiciones extremas» y señaló que debido al viento se registró gran presencia de humo, lo que complicó el trabajo con medios aéreos.

«Se espera un incremento de las intensidades del viento en las primeras horas de la tarde, con un promedio de 25 a 35 kilómetros por hora desde el sector Norte, con ráfagas; en tanto que la temperatura superará los 30° C, con valores de humedad relativa mínima menores al 20%», señalaron y sobre esto indicaron que los factores «combinados de meteorología adversa y topografía compleja generan condiciones críticas con probabilidad de formación de columnas convectivas y aparición de piro cúmulos, fenómeno que genera propagación de nuevos focos activos».

De igual manera resaltaron que se prevé una «ventana positiva para el final de la jornada» por la posibilidad de precipitaciones aisladas sobre el sector sur del incendio y sus esperanzas recaen en las condiciones climáticas del jueves ya que aumentarían los valores de humedad, disminuyendo la temperatura.

Por otro lado mencionaron que «se continúan observando desmoronamientos sobre la calzada de la Ruta 71 entre Arrayanes y Quebrada del León, situación que eleva el riesgo para los equipos de trabajo que combaten en las pendientes del cerro Riscoso y para los móviles que circulan por el trazado vial».

Los trabajos de los brigadistas de mantienen activos con el fin de extinguir completamente los focos ígneos.