En fotos, reviví el show de No Te Va Gustar en Neuquén que hizo vibrar el tercer día de la Fiesta de la Confluencia 2026

No Te Va Gustar cerró la tercera jornada de la Fiesta de la Confluencia. Foto: Florencia Salto

La Isla 132 de Neuquén tuvo ayer su tercera jornada en la Fiesta de la Confluencia 2026, el evento más convocante de todo el país. El predio se mantuvo lleno hasta horas de la madrugada. Según la organización, asistieron 410 mil personas. El cierre estuvo a cargo de la banda de rock No Te Va Gustar.

Reviví en fotos lo que dejó la presentación del grupo uruguayo en el tercer día del festival. Fotos de Florencia Salto.

En fotos, la noche de rock en la Fiesta de la Confluencia 2026

Foto: Florencia Salto.

La banda uruguaya subió al escenario a la medianoche. Además de hacer un repaso por sus éxitos, interpretó alguno de los temas de su nuevo disco. Se trató de la primera presentación de NTVG en 2026.

Foto: Florencia Salto.

Antes, estuvieron La Beriso, Kapanga, Bersuit, Comodines y los ganadores del Preconfluencia.