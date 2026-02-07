Sábado de rock en la Fiesta de la Confluencia 2026: quiénes tocan, los horarios y el clima para el día 3

La Fiesta de la Confluencia 2026 la está rompiendo en Neuquén. La segunda noche fue tan exitosa como la primero. El escenario se completó con grandes artistas de cumbia, RKT, pop y cuarteto. Tuli, Lauty Gram, Roze, FMK, Ángela Torres, Luck Ra y por supuesto, los ganadores del PreConfluencia, dejaron las expectativas muy altas.

Este sábado será el tercer día del mega festival y algunos de los encargados para hacer vibrar a todo el predio serán: No Te Va Gustar, Kapanga y Bersuit. Si tenes pensado ir, te contamos todo lo que necesitas saber para esta noche. ¿Cuáles son los accesos habilitados? ¿Cómo llegar? ¿A qué hora abren las puertas? ¿Qué artistas tocan?.

Grilla de artistas: ¿Quiénes tocan hoy?

El escenario principal (Confluencia) recibirá a grandes figuras nacionales. Agendá los horarios para no llegar tarde:

Pre Confluencia 1 18:00

18:00 Pre Confluencia 2 18:35

18:35 Comodines 19:05

19:05 Bersuit 19:45

19:45 Kapanga 20:55

20:55 La Beriso 22:20

22:20 No Te Va Gustar 00:00

Clima en Neuquén: ¿Cómo estará la noche?

Para quienes planean bajar a la isla, el pronóstico anticipa una jornada ideal, aunque siempre conviene llevar un abrigo liviano para la noche y madrugada:

Clima general esta noche: va a estar cálido y mayormente despejado a parcialmente nublado, sin lluvia significativa y con temperaturas agradables.

Temperatura del día: la máxima se ubicará en los 31°C

Temperatura por la noche: rondará aproximadamente entre 15 °C y 20 °C al caer el sol, empezando más cálido y bajando mientras avanza la noche.

Viento: puede haber viento moderado, típico de la zona pero no causará mayores estragos.

Horarios y accesos a la Fiesta de la Confluencia 2026

Según detallaron desde la organización, la apertura de puertas se dará a partir de las 17. Los ingresos habilitados son dos, uno por calle Río Negro y otro por calle Linares. Para quienes tengan entrada preferencial, el ingreso será por Linares.

En cuanto a los cacheos, se darán en un doble operativo y estarán en los ingresos principales a la isla. Además, habrá personal municipal colocando pulseras de identificación a las infacias que vayan con el fin de localizar a sus padres en caso de que se pierdan.

Tambiè, anunciaron que habrá colectivos gratis al predio. Las unidades comienzan a salir desde el Parque Central (Mitre y Corrientes) a las 17:00 y funcionarán hasta las 03:00.