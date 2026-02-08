Fiesta de la Confluencia 2026 récord: 410 mil personas coparon Neuquén para el día 3 del festival

La ciudad de Neuquén vivió este sábado una jornada que quedará grabada como el hito máximo del festival. En el marco del Día 3 de la Fiesta de la Confluencia 2026, una multitud de 410 mil personas colmó cada rincón de la Isla 132, marcando un récord absoluto de asistencia.

Familias enteras y jóvenes de toda la región convivieron en un clima de celebración que consolidó al predio como el epicentro de la música nacional.

El pogo más grande de la Patagonia está en la Fiesta de la Confluencia 2026

La temperatura del Día 3 subió al máximo con la llegada de Kapanga. Con el carisma inconfundible de “El Mono” —quien incluso recorrió el escenario en patineta— la banda convirtió el predio en una fiesta gigante, desatando un pogo masivo que hizo vibrar la costa del río con sus ritmos festivos y su energía inagotable.

Previamente, el clima de emotividad había alcanzado un punto alto con la presentación de La Beriso. La banda de Avellaneda, con Rolando Sartorio a la cabeza, conectó profundamente con el público patagónico a través de letras directas y una potencia rockera que preparó el terreno para una noche que no dio respiro.

No Te Va Gustar fue la banda encargada del cierre de la noche. La banda uruguaya demostró, ante su público, por qué es una de las más convocantes del rock latinoamericano.

Himnos bajo el sol y talento regional

La tarde del sábado comenzó a calentar motores con la Bersuit Vergarabat. Con sus históricos pijamas, la banda repasó más de tres décadas de trayectoria, incluyendo himnos como “La Argentinidad al Palo” y “La Bolsa”, logrando una comunión inmediata con los presentes mientras la luz del día aún iluminaba el Paseo de la Costa.

El talento local también tuvo su espacio protagónico en este tercer día:

Ñuke Mapu: abrió el escenario mayor con su propuesta de folklore patagónico.

abrió el escenario mayor con su propuesta de folklore patagónico. Klown: aportó la cuota de punk rock desde el certamen Pre Confluencia.

aportó la cuota de punk rock desde el certamen Pre Confluencia. Comodines: la banda regional demostró su crecimiento con un show sólido ante una audiencia que, ya desde las 18, ocupaba los sectores preferenciales.

El cierre urbano del domingo: cómo sigue la grilla de artistas en el día 4 de la Fiesta de la Confluencia

Tras el éxito rotundo de esta noche récord, la Fiesta de la Confluencia se prepara para bajar el telón este domingo.

La jornada final estará dedicada a los ritmos urbanos, con figuras de la talla de Trueno, Dillom y La Joaqui, cerrando una edición que reafirma a Neuquén como una de las plazas culturales más importantes de la Argentina.