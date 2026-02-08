Domingo de música urbana en la Fiesta de la Confluencia 2026: quiénes tocan, los horarios y el clima para el día 4

Con Trueno, la Fiesta de la Confluencia 2026 tendrá su cierre en Neuquén. Foto: Archivo Florencia Salto.

La Fiesta de la Confluencia 2026 la está rompiendo en Neuquén. El escenario principal tuvo a Kapanga, la mística de la Bersuit, la potencia de La Beriso y el broche de oro de la noche con NTVG. Además de los ganadores del Preconfluencia. Unas 410 mil personas asistieron anoche, dijeron desde la organización.

Este domingo, en la grilla que hará vibrar al público estarán Femi, Tizishi, La Joaqui, Dillom y Trueno. Si tenés pensado ir, te contamos todo lo que necesitás saber para esta noche. ¿Cuáles son los accesos habilitados? ¿cómo llegar? ¿a qué hora abren las puertas? ¿qué artistas tocarán?.

Grilla de artistas en la Fiesta de la Conbfluencia 2026: ¿Quiénes tocan hoy?

El escenario principal (Confluencia) recibirá a grandes figuras nacionales. Agendá los horarios para no llegar tarde:

Pre Confluencia 1 18:00

18:00 Pre Confluencia 2 18:30

18:30 Femi 19:0

19:0 Tizishi 20:20

20:20 La Joaqui 21:20

21:20 Dillom 22:40

22:40 Trueno 00:20

Clima en Neuquén: ¿Cómo estará la noche este domingo?

Para quienes planean bajar a la isla, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada con temperaturas agradables para este domingo, aunque siempre conviene llevar un abrigo liviano para la noche y madrugada:

Clima general esta noche: va a estar cálido y parcialmente nublado

Temperatura del día: la máxima se ubicará en los 33°C

Temperatura por la noche: rondará los 25 °C, bajando mientras avanza la noche.

Viento: habrá viento por la tarde y noche. Se esperan ráfagas de 70 km/h durante la noche.

Horarios y accesos a la Fiesta de la Confluencia 2026

Según detallaron desde la organización, la apertura de puertas se dará a partir de las 17. Los ingresos habilitados son dos, uno por calle Río Negro y otro por calle Linares. Para quienes tengan entrada preferencial, el ingreso será por Linares.

En cuanto a los cacheos, se darán en un doble operativo y estarán en los ingresos principales a la isla. Además, habrá personal municipal colocando pulseras de identificación a las infacias que vayan con el fin de localizar a sus padres en caso de que se pierdan.

También, anunciaron que habrá colectivos gratis al predio. Las unidades comienzan a salir desde el Parque Central (Mitre y Corrientes) a las 17:00 y funcionarán hasta las 03:00.