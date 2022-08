Patagonia infinita: el deslumbrante viaje de un fotógrafo que ama la tierra donde eligió vivir - Diario Río Negro

Me inicié en la fotografía desde niño, diría a los 11 años, cuando la revista National Geographic me introduje mágicamente en un mundo visual que me maravilla, me invita a soñar: yo quería ese trabajo. Cada vez que podía acceder a un ejemplar, mis sentimientos iban hacia ese espacio, una cámara, los lugares, los colores, las historias…

Nieve de luna. Fotos: Patricio Rodríguez.

Piedra Trompul

El primer contacto con una cámara reflex fue en la adolescencia, jugaba con el foco manual y la pantalla de enfoque, con los distintos objetivos, creo que era una Nikon F o algo similar… Magia.

Resurrección

Macho

La primera foto la hago desde una avioneta, a los 19 años, con una Voigtländer de lente fijo, un 35mm. El sentimiento era ambiguo, quería seguir volando todo el día, pero quería bajar lo antes posible para revelar el rollo color de 36 fotogramas.

Mano única. Fotos: Patricio Rodríguez.

Lluvia

En 1996, con 25 años, empecé a estudiar fotografía con el grandioso Ricardo Tomic, nos enseñaba las bases de fotografía y revelado, y cosas de la vida… El laboratorio de revelado era otro mundo, la sensación al ver aparecer lentamente la imagen en el papel blanco y negro es absolutamente emocionante, te hacia sentir un “creador”.

Luz matinal

Lejania

Ya en el 2001, a través de la experiencia de cubrir el mundial de seven de rugby en Mar del Plata, fui a Buenos Aires, empecé lentamente a incursionar en el mundo de la prensa gráfica, cubriendo fútbol y deportes en general.

Limites. Fotos: Patricio Rodríguez.

Huechulafquen

El 2003 me lleva a San Martin de los Andes, en donde resido actualmente, eché raíces y desarrollé profesionalmente el oficio recorriendo distintos lugares del sur, trabajando para medios nacionales e internacionales y principalmente para el diario más antiguo de la Patagonia, el Río Negro.

Lengas

Los pinos

Desde hace años, y especialmente este 2022, desde el fine art, la fascinación, el asombro, y el amor por esta Patagonia infinita, me han llevado a exponer en imágenes muchos de mis sentires, registrando distintos momentos y espacios de esta vasta región.

Lanin. Fotos: Patricio Rodríguez.

Legendarias

El centinela

Donde se pueden ver las fotografías

Por estos días, las fotografías de Patricio Rodríguez se pueden ver en el Aeropuerto de San Martin de los Andes, en el hotel Lot Suites Chapelco, en el club house del Chapelco Golf y en el Hotel Alto Traful, además de su web e Instagram.

Luces de otoño

Inmensidad. Fotos: Patricio Rodríguez.

Conexión

Están impresas en técnica giclée, en papeles libres de ácidos y tintas de pigmentos naturales que aseguran que la obra perdure por cientos de años.

Cerro Chapelco

Lago Lacar en blanco y negro

Blanco reposo. Fotos: Patricio Rodríguez.

La combinación de estos papeles artísticos de fibras de algodón, y las tintas pigmentadas, dotan a las impresiones fotográficas, de textura, detalles, profundidad y tonos totales, con blancos puros y negros intensos y una gama completa de grises.