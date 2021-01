"Fueron directamente a matarla", dijo la sobrina de la mujer hallada muerta en Neuquén

La semana pasada María José Villalon Escudero fue encontrada muerta a los pies de su cama. Desde la fiscalía confirmaron que se trató de una muerte violenta y que la mujer que vivía en el barrio Cordón Colón de Neuquén murió por múltiples cortes en la zona cervical. Pero nada más se supo de la investigación. Ayer su familia realizó una marcha pidiendo que el caso se esclarezca y que sea investigado como un femicidio.

María José fue vista con vida por última vez en la madrugada del jueves 14 en un reunión que tuvo con amigos y familiares en un casa vecina. Más tarde, fue encontrada sin vida con múltiples heridas de arma blanca.

Desde la justicia solo se dio a conocer un escueto informe que confirmaba que no se trató de un suicidio, pero hasta el momento no hay ninguna otra novedad de la causa. Y la familia tampoco tuvo respuestas, es por eso que ayer realizaron una marcha reclamando justicia.

"Lo que más nos preocupa es que la persona que le quito su vida está suelta" confió en diálogo con Vos a Diario Génesis Villalon, sobrina de la mujer asesinada.

Y agregó: "queremos que lo caratulen como femicidio porque claramente fue un femicidio y la fiscalía no nos dice nada. Esto claramente fue un femicidio. Fueron directamente a matarla".

El cuerpo de María José presentaba múltiples cortes en la zona cervical y el cuello. Ese ensañamiento es lo que hace que la familia esté segura que se trató de un femicidio. "Nosotros reclamamos en fiscalía el esclarecimiento del caso, llevamos una semana del caso y no hay sospechosos, no nos comunicaron a quien descartaron, a quien si a quien no. Necesitamos respuestas”, aseguró la sobrina de la mujer asesinada.

"Era una persona muy querida en el barrio, muy solidaria, te daba lo que tenía, lo poco o nada que tenía, te lo daba", cerró Génesis sobre su tía.

La familia asegura que María José fue asesinada y que se trató del primer femicidio del año.