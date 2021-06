Gaido confirmó voto electrónico en Neuquén para el recambio de concejales y la enmienda

El intendente de Neuquén confirmó hoy que no se volverá a votar en papel (foto Florencia Salto)

El intendente Mariano Gaido anunció que ya firmó el decreto para que las elecciones municipales del último trimestre del año, para que tanto la renovación parcial del Concejo como para ratificar la enmienda, se lleve a cabo de forma electrónica.

En diálogo con “Vos a Diario” en RN RADIO, el jefe comunal reafirmó que no habrá voto papel, como solicitaron desde la oposición para ahorrar recursos, entre otros cuestionamientos. Otros requerimientos de la oposición, tanto de Juntos por el Cambio como del Frente de Todos, es que las municipales se realicen en el mismo llamado que con las nacionales.

“Es un voto moderno, dinámico, rápido y permitirá en época de pandemia, la votación en espacios amplios y donde no se reúnan tantas personas”, dijo Gaido, quien agregó que volver al voto papel hasta “afecta el ambiente”.

El intendente prefirió continuar con el suspenso de cuándo llamará a elecciones, y recordó que legalmente tiene hasta 40 días antes del 10 de diciembre, cuando se vence el mandato de 9 ediles en el Deliberante: cuatro de Juntos por el Cambio, 3 del MPN, uno del Frente de Todos y la banca del FIT.

Reafirmó lo que había dicho en anteriores oportunidades de que habrá un único llamado tanto para la renovación del Deliberante como para la confirmación o rechazo de la enmienda de la Carta Orgánica que votó el Concejo Deliberante.

Respecto a la polémica que se generó por el acercamiento del concejal Guillermo Monzani con su gobierno a partir de la renovación del Concejo (es una de las bancas de Juntos por el Cambio que finaliza en diciembre), Gaido sostuvo que “me genera el máximo de los respetos, es un ex intendente de la ciudad, que administró junto con Pechi Quiroga, él terminó el mandato” y recordó su amplitud de criterio político para armar alianzas con sectores de otros partidos.

Desde la UCR, se habló en términos despectivos y económicos del eventual “pase” de Monzani hacia las filas del oficialismo emepenista.

“En agosto vamos a lanzar el programa de reactivación económica Neuquén Activa”, adelantó el jefe comunal. El intendente ponderó la gestión económica favorable durante el año de la pandemia (2020) con números superavitarios en varios rubros que le permitió, dijo, mejorar el presupuesto de obras y solucionar pasivos que arrastraba del gobierno anterior. “Vamos a presentar un programa con todas las instituciones de la ciduad, todos juntos con acciones en todos los sectores sociales y un relanzamiento del turismo”, dijo.

Será un mes antes del aniversario y de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) el 12 de septiembre. También en la previa a las elecciones municipales y al referéndum para modificar la Carta Orgánica.

Sobre las críticas que llegaron desde su propio partido por la enmienda, Gaido aseguró que sólo intercambió mensajes con el ex presidente de la Convención Municipal, Rodolfo Laffite (MPN), quien amenazó con ir a la justicia para frenar la enmienda por considerar que es inconstitucional. “No comparto las especificaciones que él plantea, y no me quiero expresar técnicamente, porque lo han hecho ya abogados y juristas incluso de otros partidos como Marcelo Inaudi (de la UCR) o Marcelo Iñiguez”, el presidente del Colegio de Abogados, respondió.