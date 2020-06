Gaido desdobla el pago del aguinaldo y afina el cronograma

El intendente de la capital, Mariano Gaido, anticipó que los aguinaldos de los trabajadores municipales se pagarán en la primera quincena de julio, aunque los de planta política tendrán que esperar unos días más. En un contexto de estrechez económica, el jefe comunal afirmó que el esquema permitirá acompañar el ingreso de recursos, todavía a la baja pese a la reactivación de actividades económicas poscuarentena.

“Estamos trabajando fuertemente con el área de Recaudación en la proyección de recursos y siguiendo con nuestro plan de regularización de grandes deudores”, señaló a RÍO NEGRO. El intendente afirmó que “todavía no se nota un repunte” en los ingresos, pese a que en junio se habilitaron casi todas las actividades económicas tras la cuarentena, y detalló que la coparticipación provincial continúa a la baja.

Según datos oficiales del ministerio de Economía, en mayo se transfirieron a la capital 298 millones de pesos en concepto de coparticipación y leyes especiales, mientras que en febrero, antes de la pandemia, la cifra había alcanzado los 450 millones.

La municipalidad todavía no oficializó un cronograma para el pago del medio aguinaldo, aunque se evalúan como fechas posibles el 10 de julio para la planta permanente y el 20 para los funcionarios políticos.

En la provincia, la situación no es mejor y, hasta el momento, no se dieron precisiones sobre cómo se efectuará el pago. Una versión indica que se podría desdoblar en dos partes, al menos, para la planta política, pero desde el gobierno no hubo confirmación ni desmentida oficial.

Gremios en alerta

Desde ATE adelantaron ayer que pedirán información esta semana a la cartera de Economía. En paralelo, la dirigencia del gremio docente ATEN reclamó al gobernador Omar Gutiérrez “la responsabilidad política de anunciar como es debido la fecha de cobro del medio aguinaldo, sin desdoblamientos”.

“Exigimos el pago en tiempo y forma del medio aguinaldo que corresponde cobrarse en esta primera parte del año”, plantearon en un comunicado y llamaron a otras tres jornadas de “apagón virtual educativo” desde el próximo miércoles.