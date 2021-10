Gallardo disfruta de River, pero se enoja cuando le preguntan por su continuidad

Marcelo Gallardo ratificó que no piensa referirse a su continuidad en River hasta que tomé la decisión final. Gentileza.

Marcelo Gallardo disfruta del buen momento que atraviesa River Plate en la Liga Profesional de Fútbol y anoche, después de la victoria frente a Argentinos Juniors, por 3 a 0, reconoció que “me molesta que me preguenten acerca de mi continuidad todas las semanas, no voy a referirme al tema”.

Gallardo, como es su contumbre en las conferencias de prensa, dejó algunas frases que tienen su sello luego del triunfo frente a Argentinos, como “estamos en una situación de mucho privilegio” o “nos falta para lograr el objetivo”, demostrabdo que no gasta a cuenta.

“La verdad que sí, molesta. No voy a hablar del tema. Cuando llegue el final de mi contrato se conocerá cuál es mi decisión… No tengo muchos deseos de referirme a este tema, cuando hay cosas importantes”, reconoció el Muñeco visiblemente molesto.

“Quiero disfrutar del momento que atravieso con el equipo y mi cuerpo técnico. Es un momento en el que estamos muy enfocados de pensar en partido tras partido para llegar al objetivo final”, destacó el Muñeco.

River le sacó nueve puntos de ventaja a Tallares con solamente siete fechas para el cierre de la Liga Profesional y Gallardo manifestó que únicamente quiere enfocarse en la recta final del certamen.

“Estamos muy conectados con eso como para pensar en el final del año. Reconozco que soy un agradecido eterno del cariño de la gente. No viene de ahora, viene de hace mucho. Quiero que se sientan totalmente identificados con el equipo”, manifestó Gallardo.

Ante la inminencia del título, que sería el primero en el ámbito local para el River de Gallardo, algunos hinchas del Millonario se animan a elegir su continuidad después de diciembre si para eso deben resignar la coronación en la Liga Profesional.

Gallardo aseguró que se siente reconfortado por el reconocimieto de los hinchas, pero que es por el equipo. Gentileza.

“Siento que cada vez que soy reconocido por el hincha están reconociendo al equipo. Es mi manera de sentir. No me pongo por encima de nada. Lo que represento es lo que el equipo muestra adentro de la cancha. Cuando me siento representado por el equipo, es cuando más feliz me siento. Ese cariño se que me lo están dando a mí pero se lo están retribuyendo al equipo”, afirmó Gallardo.