Gallardo continúa en River un año más: »creo que merezco seguir estando»

Un día antes del tercer aniversario de la gesta de Madrid ante Boca, que tendrá festejos en todo el país, Marcelo Gallardo llamó a una conferencia de prensa para anunciar que sigue como DT de River.

El Millo fue campeón de la Liga Profesional 2021 cuatro fechas antes y disputará el 18 de diciembre el Trofeo de Campeones frente a Colón de Santa Fe.

Después de la despedida de Leonardo Ponzio, uno de los símbolos de su gestión, el técnico de River definió que seguirá en el cargo, dándole una alegría a los hinchas que lo sienten como si fuera otro campeonato.

Como cada fin de año, hubo muchas dudas respecto del ciclo del Muñeco, que comenzó a mediados de 2014 y es el más largo de un DT en ejercicio en el fútbol sudamericano.

River cambiará de presidente en los últimos días tras la elección del sábado pasado. Jorge Brito reemplazará a Rodolfo D’onofrio en los próximos días luego de la victoria del oficialismo. Tras los comicios, el entrenador dialogó con el presidente electo y luego tomó la decisión.

El contrato de Marcelo finaliza el 31 de diciembre de este año y se prolongará por 12 meses. Más allá del interés de la selección de Uruguay o la posibilidad de tomarse un descanso, el Muñeco continúa en la institución de Núñez.

ASÍ ANUNCIÓ GALLARDO SU CONTINUIDAD EN RIVER



"Elijo seguir estando. Merezco estar un año más". pic.twitter.com/RaNXmhjd8E — TyC Sports (@TyCSports) December 8, 2021

Las frases de la conferencia:

»Después de unos días de reflexión, que fueron difíciles, porque no pude cortar la dinámica del día adía, que te lleva a no poder aislarte, creo que vale la pena, que merezco seguir estando después del partido con Colón. Ahí voy a descansar unos días para tener energía para el año que viene. Hoy a la mañana le comuniqué a Enzo Francéscoli, a Jorge Brito, al plantel y al cuerpo técnico. No quería que pase más tiempo y necesitaba comunicarlo, no quería generar más expectativa».

»No quería que se generara incertidumbre en la gente, generar angustia en la gente. No tengo palabras para agradecer el cariño que me brindan».

»Mi continuidad es por un año, creo que es lo mejor».

»Me parecía lógico y sentido que el festejo de mañana sea del hincha, como el hincha se lo merece. Sin que estén esperando ningún anuncio. Lo sentí así».

«Ahora que acordamos la continuidad, los dirigentes se pondrán a buscar opciones para el armado del plantel».