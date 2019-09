"Game of Thrones" y "Fleabag" se impusieron en las categorías principales de los Emmy

El equipo y el elenco de "Game of Thrones". Fotos: AP

"Game of Thrones" hizo renacer el trono de hierro en la ceremonia de los Emmy al imponerse como mejor serie de drama en una noche llena de sorpresas en la que el astro de "Pose" Billy Porter hizo historia y la serie de comedia "Fleabag" encabezó una invasión británica que superó las expectativas.

"Todo esto comenzó en la mente retorcida de George R.R. Martin", dijo el productor de "Game of Thrones" David Benioff, al agradecer al autor cuyas novelas son la base para la saga de fantasía de HBO.

Porter, quien protagoniza la serie de drama de FX que se desarrolla en la escena nocturna LGBTQ de finales del siglo XX, se convirtió en el primer hombre abiertamente gay en ganar el principal premio de actuación en una serie de drama en los Emmy.

Billy Porter.

"Dios los bendiga a todos. La categoría es amor, a todos, amor. Estoy tan feliz y sobrepasado por haber podido vivir para ver este día", dijo eufórico Porter, resplandeciente en un traje brillante y un sombrero de extravagante.

La serie de Amazon "Fleabag", una comedia oscura sobre una mujer disfuncional, fue reconocida como mejor comedia y también le valió dos premios para su creadora británica y estrella Phoebe Waller-Bridge (guion y mejor actriz de comedia), además de obtener el trofeo a mejor director de comedia para Harry Bradbeer.

"Esto se está volviendo ridículo", dijo Waller-Bridge en su tercer paso por el escenario para recoger el premio principal.

Su triunfo en actuación impidió que la estrella de "Veep" Julia Louis-Dreyfus impusiera un récord como la actriz más premiada de la historia de los Emmy.

"íNooooo!", dijo contrariada Waller-Bridge mientras Louis-Dreyfus sonreía para las cámaras. "Por Dios, no. Gracias. Actuar se me hace muy duro y muy doloroso, pero todo se trata es por esto", dijo sosteniendo firmemente su trofeo.

Al recibir su premio de guion previamente calificó su reconocimiento en los Emmy como una prueba de que una "mujer sucia, pervertida y desastrosa puede triunfar en los Emmy".

Porter, quien también ha sido galardonado con el Tony y el Grammy, saboreó su momento revolucionario al citar al fallecido escritor James Baldwin al señalar que le tomó muchos años creer en su derecho a existir.

"Tengo el derecho, tú tienes el derecho, todos tenemos el derecho", dijo el actor.

Los ganadores de las principales categorías

- Mejor serie dramática: "Game of Thrones"

- Mejor comedia: "Fleabag"

- Mejor actor dramático: Billy Porter, "Pose"

- Mejor actriz dramática: Jodie Comer, "Killing Eve"

- Mejor actor de comedia: Bill Hader, "Barry"

- Mejor actriz de comedia: Phoebe Waller-Bridge, "Fleabag"

- Mejor actor de reparto dramático: Peter Dinklage, "Game of Thrones"

- Mejor actriz de reparto dramática: Julia Garner, "Ozark"

- Mejor actor de reparto en comedia: Tony Shalhoub, "The Marvelous Mrs. Maisel"

- Mejor actriz de reparto en comedia: Alex Borstein, "The Marvelous Mrs. Maisel"

- Mejor miniserie: "Chernobyl"

- Mejor película para televisión: "Black Mirror: Bandersnatch"

- Mejor actor de miniserie o película para televisión: Jharrel Jerome, "When They See Us"

- Mejor actriz de miniserie o película para televisión: Michelle Williams, "Fosse/Verdon"

- Mejor actor de reparto de miniserie o película para televisión: Ben Whishaw, "A Very English Scandal"

- Mejor actriz de reparto de miniserie o película para televisión: Patricia Arquette, "The Act"

- Mejor programa de concurso: "RuPaul's Drag Race"

- Mejor programa de sketches y variedades: "Saturday Night Live"