Gasto eleccionario

El gasto de las elecciones 2021 según la Dirección Nacional Electoral, es de U$S 184 millones (unos $ 33.120 millones). Cristina Fernández, para ir a votar a Río Gallegos, hizo dos viajes en el Tango 04 -en forma particular- que nos costó U$S 60.000 (unos $ 10,8 millones), pudiendo haber viajado en un vuelo de línea de Aerolíneas , con pasajes que también le da el Congreso.

¿Cuándo van a entender los políticos (no importa el cargo), que sólo son empleados temporarios de la Administración Pública? No son los dueños del Estado. Deben obrar con austeridad porque usan los recursos del pueblo (principio de economicidad de la Ley de Administración Financiera Gubernamental). Todo ese gasto millonario pudo haberse evitado y destinarse a hospitales, escuelas, medicamentos para personas carenciadas, emergencias, etc.

Si en pandemia había que hacer trámites por teléfono o con una PC ¿por qué entonces no se vota desde la casa como lo hacen en otros países? Así también se hubieran evitado gastos adicionales de movilidad y viáticos de las fuerzas armadas, gastos de movilidad y tiempo de espera de las personas que tienen que concurrir a un establecimiento educativo y los gastos de limpieza para que luego puedan asistir los alumnos.

Sentido común: si un país tiene una crisis ¿por qué destinar miles de millones en gastos políticos innecesarios?

La sociedad le mandó un mensaje a la clase política: ¡Basta! Hay que hacer importantes reformas gubernamentales para canalizar los recursos hacia la producción, trabajo, seguridad, educación y salud. Sólo así vamos sacar a nuestra querida Argentina de la situación vergonzosa en que está.

Enrique Omar Driussi

DNI 12.638.127



NEUQUÉN