Gastón Dalmau y Georgina Barbarossa son los finalistas de «MasterChef Celebrity»

En una gala en la que primaron los nervios, la adrenalina y la pasión por la cocina en "MasterChef Celebrity", Gastón Dalmau y Georgina Barbarossa se convirtieron en los grandes finalistas del certamen. Mientras que Sol Pérez fue eliminada por el jurado, a pesar de haber tenido un buen desempeño.

El desafío consistía en preparar un menú de dos platos salados en 70 minutos y en lugar de ir al mercado a buscar los ingredientes, los participantes tenían a su disposición dos "cajas misteriosas" y aunque no estaban obligados a usar todos los alimentos, sí o sí tenían que incorporar la proteína, que en un plato debía ser pulpo y en el otro, hígado de pollo.

"No lo puedo creer, estoy re feliz. Es tremendo que algo que yo no tenía en cuenta en mi vida, como la cocina, me haga sentir tantas cosas", manifestó Sol, entusiasmada por las instancias a las que llegó. Mientras que Georgina destacó que durante toda la competencia fue muy feliz. Por su parte, Gastón agregó: "No quería quedar eliminado en la primera semana, pero no pensé que iba a cocinar y aprender tanto".

Barbarossa fue la primera en presentar su menú, que constaba de un plato de pulpo con alcaucil, papa y salsa de ajo y perejil y otro, de higado de pollo con cuscús y salsa de calabaza, pera y crema. Y tanto Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis le marcaron algunos errores en su preparación, sobre todo un exceso de ajo, pero en líneas generales su trabajo fue correcto.

Mientras que Dalmau tuvo las mejores devoluciones de la noche, ya que tanto sus fideos cinta con pulpo, como el paté de hígado con pollo al champiñón le salieron muy bien. "Son sabores contundentes, no sé como te ocurrió, pero está fantástico", destacó Donato. En tanto, Betular señaló que el ex "Casi Ángeles" logró buenos resultados con preparaciones que nunca había hecho. "Me llena de orgullo", manifestó el actor, ante tantos elogios.