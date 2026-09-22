Alfajores de maní sin harina: una receta fácil y deliciosa

Si buscás una opción diferente para acompañar el mate, estos alfajores de maní son una alternativa sencilla y muy rica. Se preparan sin harina de trigo, con pocos ingredientes y tienen una textura suave que combina muy bien con dulce de leche.

La base lleva maní y huevo, mientras que el relleno clásico de dulce de leche puede completarse con coco rallado, chocolate o simplemente disfrutarse tal cual.

Ingredientes

200 gramos de maní tostado sin sal

1 huevo

80 gramos de azúcar

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 cucharadita de polvo de hornear

200 gramos de dulce de leche

Coco rallado, cantidad necesaria (opcional)

Chocolate derretido, cantidad necesaria (opcional)

Cómo hacer alfajores de maní sin harina

Procesar el maní. Colocar el maní tostado en una procesadora y triturarlo hasta obtener una textura similar a una harina gruesa. No es necesario que quede completamente pulverizado. Preparar la masa. En un bowl, mezclar el maní procesado con el azúcar y el polvo de hornear. Incorporar el huevo y la esencia de vainilla y unir hasta obtener una masa húmeda y manejable. Formar las tapas. Tomar pequeñas porciones de masa y formar bolitas. Aplastarlas suavemente para obtener discos de aproximadamente medio centímetro de espesor. Hornear. Colocar las tapas sobre una placa con papel manteca y llevar a horno precalentado a 180 °C durante unos 10 a 12 minutos, hasta que estén apenas doradas en los bordes. Dejar enfriar. Retirar del horno y esperar a que las tapas se enfríen por completo antes de rellenarlas, ya que recién salidas del horno son más frágiles. Rellenar. Colocar una porción de dulce de leche sobre una tapa y cubrir con otra, presionando suavemente. Decorar. Pasar los bordes por coco rallado o bañar parcialmente los alfajores con chocolate derretido. Este paso es opcional.

Un secreto para que queden bien

El punto de la masa es importante: debe poder compactarse con las manos sin quedar demasiado líquida. Si el maní utilizado es muy graso y la preparación queda demasiado blanda, se puede agregar un poco más de maní procesado.

Una vez armados, se pueden dejar reposar unos minutos para que las tapas absorban parte de la humedad del dulce de leche y queden todavía más tiernas.