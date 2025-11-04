Alma Cabral Arrieta se coronó como la mejor sommelier de Argentina 2025

La emoción, el conocimiento y la pasión se encontraron una vez más en la gran final del concurso Mejor Sommelier de Argentina 2025 (#sommarg25). En el imponente marco del Hotel NH City de la Ciudad de Buenos Aires, la Asociación Argentina de Sommeliers (AAS) coronó a Alma Cabral Arrieta como la nueva Mejor Sommelier de Argentina, mientras que el segundo lugar de la competencia fue para Patricio Zárate y el tercero para James Still, en una jornada que celebró la excelencia, la sensibilidad y el arte del servicio.



El concurso Mejor Sommelier de Argentina, organizado cada tres años por la AAS, celebra en 2025 su décima edición, consolidándose como una verdadera plataforma de proyección internacional para los profesionales del vino.

Durante las primeras jornadas, los participantes se enfrentaron a pruebas teóricas, catas a ciegas y ejercicios de servicio, evaluados por un jurado integrado por destacados referentes locales e internacionales. Además de demostrar sus conocimientos sobre vinos, los concursantes debieron resolver desafíos vinculados a otras bebidas —como destilados, cervezas, café, té y sake—, geografía vitivinícola, gastronomía y cultura general.



Las pruebas prácticas los pusieron frente a situaciones reales de servicio, en las que se valoró no sólo la precisión técnica, sino también la empatía, la comunicación y la capacidad de transmitir conocimiento con claridad y elegancia.

El resultado fue una competencia vibrante que confirmó la madurez, diversidad y solidez de una profesión en pleno crecimiento.

La gran final: talento, emoción y camaradería

El cierre del #sommarg25 fue una verdadera celebración. En un auditorio colmado por colegas, socios de la AAS, periodistas, bodegas y entusiastas del vino, los tres finalistas —Alma Cabral Arrieta, Patricio Zárate y James Still— ofrecieron un espectáculo de profesionalismo y sensibilidad, donde el conocimiento se combinó con el carisma y el respeto por la hospitalidad.La jornada también incluyó una feria de vinos de bodegas auspiciantes y una Masterclass de Sake, que convirtieron al evento en un espacio de encuentro y aprendizaje para toda la comunidad de sommeliers.

Con este triunfo, Alma Cabral Arrieta se suma al destacado grupo de profesionales que llevan la sommellerie argentina a la escena global, reafirmando el rol de la AAS como formadora de referentes y embajadores del vino argentino en el mundo.



Alma es sommelier egresada de CAVE (Centro Argentino de Vinos y Espirituosas) y fue finalista del Concurso Mejor Sommelier de Argentina 2022. Con amplia experiencia en servicio, trabajó en restaurantes como Sucre, Aldo’s, Casa Coupage, Restó, La Bourgogne y Tegui, además de realizar una pasantía en Le Suquet – Maison Bras (Francia). Actualmente es ejecutiva de cuentas en las distribuidoras Áurea y Punto, docente en CAVE, brinda también degustaciones y asesorías especializadas.