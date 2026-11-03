Avena trasnochada: cómo prepararla y el truco para que quede más cremosa

El secreto está en combinar avena con yogur natural en lugar de utilizar solamente leche. Foto: ilustrativa.

La avena trasnochada, también conocida como overnight oats, es una preparación que se volvió popular por su sencillez y versatilidad. No necesita cocción: alcanza con mezclar avena con leche y otros ingredientes, dejarla reposar durante varias horas en la heladera y disfrutarla por la mañana.

Además de ser una alternativa práctica para quienes tienen poco tiempo para preparar el desayuno, permite combinar distintos sabores y sumar frutas, yogur, semillas o cacao.

Cómo hacer avena trasnochada: ingredientes

Para preparar una porción se necesita:

½ taza de avena arrollada.

½ taza de leche (puede ser descremada o vegetal).

¼ taza de yogur natural.

1 cucharadita de semillas de chía (opcional).

1 cucharadita de miel o endulzante a gusto.

Frutas frescas para acompañar.

Paso a paso: cómo prepararla

Colocar la avena en un frasco o recipiente con tapa. Agregar la leche, el yogur, las semillas de chía y el endulzante. Mezclar bien hasta integrar todos los ingredientes. Tapar el recipiente y llevarlo a la heladera durante al menos seis horas, preferentemente toda la noche. Al día siguiente, mezclar nuevamente y agregar frutas frescas antes de servir.

El truco para que quede más cremosa

El secreto está en combinar avena con yogur natural en lugar de utilizar solamente leche. El yogur aporta una textura más espesa y suave, mientras que la chía ayuda a absorber parte del líquido durante el reposo.

Otro consejo es utilizar una proporción de partes iguales de avena y leche, y sumar el yogur. Si al retirarla de la heladera quedó demasiado espesa, se puede agregar un chorrito de leche y mezclar hasta conseguir la consistencia deseada.

Un detalle importante: no conviene excederse con la chía, porque puede hacer que la preparación quede demasiado gelatinosa.

Ideas para variar los sabores

Una de las ventajas de la avena trasnochada es que permite cambiar los ingredientes según el gusto de cada persona:

Con frutillas: agregar frutillas frescas cortadas y un poco de esencia de vainilla.

agregar frutillas frescas cortadas y un poco de esencia de vainilla. Con chocolate: incorporar una cucharadita de cacao amargo y trocitos de chocolate.

incorporar una cucharadita de cacao amargo y trocitos de chocolate. Con manzana y canela: sumar manzana en cubitos y una pizca de canela.

sumar manzana en cubitos y una pizca de canela. Con dulce de leche: agregar una pequeña cucharada para conseguir una versión más dulce.

La preparación se conserva tapada en la heladera y lo ideal es consumirla dentro de las 24 a 48 horas.