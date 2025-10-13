SUSCRIBITE
120 min cronometro
Yo Como

Carne al horno bien jugosa y desmechada para acompañar con guarnición o en sandwinch

Esta es una de esas recetas que invita a "chuparse los dedos". La sugerencia es de @cuk_it.

Redacción

Por Redacción

img-recetas
Lista de Ingredientes

tapa de cuadril: 1.5 kg

cebolla: 1

morrón rojo: 1

zanahoria: 1

chimichurri: 5 cdas.

caldo: 1 litro

sal: a gusto

Preparación

Salar la carne y colocar sobre una plancha a fuego fuerte. Cocinar hasta dorar de ambos lados. Retirar la carne y reservar.

Sobre la misma plancha, colocar la cebolla, morrón y zanahoria. Todo cortado en tiras. Mezclar bien y cocinar durante unos 2 a 3 minutos. Retirar los vegetales y colocarlos en una fuente para horno. Luego colocar la carne por encima. Verter todo el caldo dentro de la fuente. Añadir chimichurri por encima de la carne.

Cubrir la fuente con papel de aluminio y hornear a 180º C durante 2 horas. Retirar del horno y dejar reposar unos 5 a 10 minutos cubierto. A disfrutar con una rica guarnición o en un sandwich.


Temas

Alimentación

Carne

Cómo hacer

Gastronomía

Receta fácil
Preparación

