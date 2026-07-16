Boca arranca el ciclo Arruabarrena ante Sarmiento por Copa Argentina: formaciones, hora y TV

En medio de toda la euforia mundialista y del pase de la Selección Argentina a la final de la Copa del Mundo, esta noche Boca se enfrentará ante Sarmiento por los 16avos de final de la Copa Argentina.

En el Coloso Marcelo Bielsa de Rosario se dará el debut oficial de Rodolfo Arruabarrena. El Vasco comenzará su segundo ciclo en el Xeneize en un partido mata-mata y con un equipo con algunas caras nuevas.

Boca llega a este duelo luego de un duro golpe en el final del primer semestre, tras quedarse eliminado en la fase de grupos de la Copa Libertadores, que significó el fin de ciclo para Claudio Úbeda. En medio de este receso, el flamante DT decidió realizar una limpieza del plantel y se despidió de Ander Herrera y Edinson Cavani, entre otros.

Además, el Xeneize abrochó tres refuerzos en el mercado de pases: el lateral Leandro Lozano, proveniente de Argentinos Juniors, la llegada del arquero Álvaro Montero desde Vélez y el regreso de Sebastián Villa. Estos últimos todavía no firmaron contrato y no estarán disponibles esta noche.

Para este encuentro, las novedades son las titularidades de Lozano y Flores. Ambos tendrán en Rosario su debut oficial con la camiseta azul y oro. Las malas son las bajas de Tomas Belmonte y Adam Bareiro, tras lesionarse en la pretemporada.

Sarmiento llega a este partido luego de terminar en la 11° posición del grupo B y no avanzar a los Playoffs del torneo. En el segundo semestre, su objetivo será escapar de la zona de descenso tanto por los promedios como por la tabla anual. El ganador se medirá en octavos de final de la Copa Argentina ante Vélez.

Formaciones, hora y TV

Boca: Leandro Brey; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Milton Delgado; Alan Velasco, Tomás Aranda, Leonel Flores; Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Sarmiento: Iván Arboleda; Thiago Santamaría, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Nicolás Pasquini; Santiago Salle, Cristian Zabala, Mauricio Martínez, Gabriel Díaz, Julián Contrera; Pablo Magnín. DT: Facundo Sava.

Hora: 21:45

TV: TyC Sports.

Árbitro: Nazareno Arasa