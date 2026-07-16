Sin harinas: tres desayunos con proteína que te mantienen satisfecho durante toda la mañana

Los huevos son una de las mejores fuentes de proteína de alta calidad.

Muchas personas arrancan el día con tostadas, galletitas o cereales refinados. Si bien estos alimentos aportan energía de forma rápida, también suelen generar un aumento brusco de la glucosa en sangre, seguido de una caída que favorece la aparición del hambre pocas horas después.

Por eso, cada vez más nutricionistas recomiendan priorizar desayunos ricos en proteínas y grasas saludables, que ayudan a prolongar la sensación de saciedad y aportan energía de manera más sostenida.

1. Huevos revueltos con palta

Fotos gentileza.-

Los huevos son una de las mejores fuentes de proteína de alta calidad. Combinados con palta, aportan grasas saludables y una buena dosis de fibra.

Podés sumar tomates cherry, espinaca o unas semillas para hacer el desayuno aún más completo.

¿Por qué ayuda a la saciedad?

Las proteínas estimulan la liberación de hormonas relacionadas con la sensación de plenitud, mientras que la grasa saludable de la palta retrasa el vaciamiento del estómago.

2. Yogur griego natural con frutos secos y semillas

El yogur griego natural contiene más proteínas que un yogur tradicional y, combinado con nueces, almendras, chía o lino, se convierte en un desayuno muy completo.

Si querés darle un toque dulce, agregá frutas frescas como frutillas, arándanos o kiwi.

3. Omelette con queso y vegetales

Otra alternativa rápida consiste en preparar un omelette con queso, espinaca, champiñones o morrones.

Además de proteínas, incorpora vitaminas, minerales y fibra, lo que ayuda a mantener estable la energía durante la mañana.

¿Qué dice la ciencia?

Diversos estudios muestran que los desayunos con mayor contenido de proteínas ayudan a aumentar la saciedad y pueden reducir el consumo de calorías en las comidas siguientes.

Una investigación publicada en The American Journal of Clinical Nutrition encontró que comenzar el día con un desayuno rico en proteínas disminuye el apetito y mejora el control del hambre en comparación con desayunos con predominio de carbohidratos refinados.

Un consejo para potenciar el desayuno

No alcanza solo con sumar proteínas. Los especialistas también recomiendan acompañarlas con alimentos ricos en fibra, como frutas, verduras o semillas, e hidratarse adecuadamente.

La combinación de proteínas, fibra y grasas saludables ayuda a mantener la energía, mejorar la concentración y llegar al almuerzo con menos hambre, sin necesidad de recurrir a snacks ultraprocesados.