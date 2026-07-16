Dos apuñalados durante los festejos por el pase de Argentina a la final del Mundial 2026 en Comodoro Rivadavia

Dos jóvenes de 18 años fueron apuñalados durante los festejos por la clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 en Comodoro Rivadavia. El ataque ocurrió cerca de las 20.30, en las inmediaciones del Museo Ferroportuario, mientras miles de personas celebraban el triunfo por 2 a 1 sobre Inglaterra.

Según informó ADNSUR, uno de los jóvenes recibió una puñalada en el glúteo y el otro sufrió una herida en el abdomen. Ambos fueron asistidos de inmediato y, de acuerdo con la información difundida, se encuentran fuera de peligro.

Violencia en medio de los festejos por el triunfo de Argentina en Comodoro Rivadavia

El episodio ocurrió detrás del Museo Ferroportuario, un sector ubicado fuera del principal perímetro de seguridad dispuesto por la Policía. Hasta el momento no trascendieron las identidades de los heridos ni los motivos que originaron la agresión.

De acuerdo con el balance policial, durante los festejos también hubo tres personas demoradas por distintos incidentes, como un mayor alcoholizado que ocasionó problemas y dos mujeres que tuvieron una pelea.

El despliegue incluyó personal de comisarías, Operaciones, Infantería, Canes, GRIM, Montada, Policía Comunitaria y otras divisiones especiales.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Policía y la Justicia, que intentan establecer cómo ocurrió el ataque, identificar al agresor y determinar si existió una pelea previa u otro conflicto que derivó en las lesiones.

Comodoro Rivadavia reunió a unas 70 mil personas durante los festejos por Argentina

Mientras se producía la agresión, el centro de Comodoro Rivadavia era escenario de una multitudinaria celebración. Decenas de vehículos acompañaron la clasificación del equipo dirigido por Lionel Scaloni a la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

El jefe de la Unidad Regional, Cristian Mulero, indicó en declaraciones a Seta TV que unas 70 mil personas participaron de los festejos. Además, sostuvo que el operativo contó con alrededor de 300 efectivos de distintas dependencias policiales y lo calificó como «un operativo positivo», pese a los incidentes registrados.