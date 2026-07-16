Dormir con una luz prendida puede afectar el metabolismo: qué encontraron los investigadores

Para muchas personas, dejar una luz tenue encendida durante la noche es una costumbre. En otros casos, la iluminación proviene de la televisión, una pantalla o de las luces que ingresan desde la calle. Sin embargo, la evidencia científica indica que incluso niveles moderados de luz durante el sueño pueden interferir con procesos clave que ocurren mientras el organismo descansa.

El principal motivo es que la oscuridad cumple un papel fundamental en la regulación del reloj biológico. Cuando el ambiente permanece iluminado, el cerebro interpreta que todavía es de día, lo que puede alterar la producción de melatonina, la hormona que ayuda a sincronizar el ciclo de sueño y vigilia.

Qué descubrió la investigación

Un estudio realizado por investigadores de la Northwestern University evaluó a adultos sanos que durmieron una noche con una luz ambiental moderada, similar a la de una habitación con una lámpara encendida o un televisor prendido.

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Al comparar esos resultados con una noche de descanso en una habitación casi completamente oscura, los científicos observaron que la exposición a la luz provocó:

Un aumento de la frecuencia cardíaca durante el sueño.

Mayor activación del sistema nervioso simpático, responsable del estado de alerta.

Una disminución de la sensibilidad a la insulina a la mañana siguiente, un cambio que puede dificultar el control de la glucosa en sangre.

Los investigadores aclararon que se trató de un estudio de laboratorio y que estos cambios fueron observados después de una sola noche. Sin embargo, sostienen que si la exposición se mantiene durante meses o años podría contribuir al desarrollo de problemas metabólicos y cardiovasculares, una hipótesis que continúa siendo investigada.

¿Por qué la luz puede influir en el metabolismo?

Durante la noche, el organismo pone en marcha una serie de procesos destinados a la recuperación física y al equilibrio hormonal.

La presencia de luz altera el ritmo circadiano, el reloj interno que coordina funciones como el sueño, la temperatura corporal, la liberación de hormonas y el metabolismo energético.

Diversas investigaciones también muestran que la exposición intensa a la luz antes de acostarse reduce la oxidación de grasas y modifica la forma en que el organismo utiliza la energía durante la noche.

Cómo dormir en un ambiente más saludable

Los especialistas recomiendan adoptar algunas medidas sencillas para favorecer un descanso de mejor calidad:

Dormir con la habitación lo más oscura posible.

Apagar el televisor antes de dormir.

Evitar dejar lámparas encendidas durante toda la noche.

Utilizar cortinas blackout si entra iluminación desde la calle.

Reducir el uso del celular y otras pantallas durante la hora previa al descanso.

Si es necesario usar una luz nocturna, elegir una de baja intensidad y de tonos cálidos.

Aunque una noche con algo de luz probablemente no genere consecuencias importantes en una persona sana, convertir la oscuridad en parte de la rutina de descanso puede ser un hábito beneficioso para proteger el sueño y favorecer la salud metabólica a largo plazo.