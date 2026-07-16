«Para vender el país»: el feroz cruce entre Victoria Villarruel y Patricia Bullrich por la Ley de Tierras

La histórica clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial de Fútbol desató una tormenta política sin precedentes en el seno del oficialismo. La vicepresidenta Victoria Villarruel y la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, protagonizaron un durísimo cruce de mensajes que expone la fractura total en la cúpula del poder.

La discordia estalló por la sesión clave de este jueves, donde se busca tratar el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, una iniciativa que elimina restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros y genera máxima resistencia en Neuquén, Río Negro y toda la Patagonia.

Según pudo reconstruir el diario La Nación, el feroz intercambio por WhatsApp se inició cuando Victoria Villarruel intentó suspender la actividad legislativa programada tras el triunfo deportivo ante Inglaterra.

Al encontrarse con la férrea negativa de Bullrich, principal espada legislativa de la Casa Rosada en la Cámara alta, la conversación escaló rápidamente en términos personales, con acusaciones de entrega de soberanía y duros reproches sobre sus trayectorias políticas.

«Están en Narnia»: el debate por la soberanía y los recursos que desató el cruce entre Victoria Villarruel y Patricia Bullrich

El fragmento inicial del chat filtrado revela cómo el festejo por el pase a la final del Mundial de Fútbol derivó de inmediato en una dura discusión por la extranjerización de los recursos naturales del país:

Villarruel: “Cómo vamos a tener sesión después de haber casi ganado el Mundial”.

Bullrich: “Para festejarlo”.

Villarruel: “Para vender el país. Nadie quiere festejar en el Senado” (en referencia a la polémica norma de tierras).

Bullrich: “Para vos. Para nosotros cambiar el país es el desafío”.

Villarruel: “Y lo cambiás vendiendo tierras. Cómo se nota que la integridad territorial no les importa nada”.

Bullrich: “Ni se venden tierras. Se desarrolla el país”.

Villarruel: “No se desarrolla nada, están cerrando pymes todos los días y ustedes están en Narnia. La gente no tiene para comer. Están endeudados. Vayan a los pueblos en vez de digitar todo desde un despacho”.

«No seas hipócrita»: chicanas por el palco VIP en el Mundial

La discusión subió de tono cuando la vicepresidenta acusó al entorno del presidente Javier Milei de no respetar sus propias directivas éticas. Villarruel apuntó contra el viceministro de Justicia, Santiago Viola, quien fue visto en el partido de cuartos de final contra Suiza, a pesar de la orden no escrita de la Casa Rosada que prohibía a los funcionarios viajar al torneo.

“Uds nos quieren rifar. No seas hipócrita. Igual no nos vamos a poner de acuerdo. Vos ya tomaste partido y yo tomo partido por Argentina. Preguntale a Viola que se debe haber encontrado con ellos allá”, fustigó la vicepresidenta. La respuesta de la jefa de la bancada oficialista no tardó en llegar: “¡Si no te gusta renunciá! Es lo que deberías hacer si escribís lo que escribís”.

El tramo final del chat de WhatsApp expuso la violencia de la interna y el desprecio mutuo entre ambas dirigentes nacionales:

Villarruel: “A mí también me votaron. Y no te votaron a vos. Así que agua y ajo. (…) es la realidad de la ley que vos estás empujando por obsecuente”.

Bullrich: “A mí me votaron 6.600.000 y después el 51% de la Ciudad”.

Villarruel: “Bueno, buena suerte, llegaste tarde y te querés venir a hacer la viva. Andá a chuparle las medias a Karina” (por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei).

Bullrich: “Chau! chau, comienzo y fin de una corta vida política”.

Villarruel: “Problema mío. Ser un parásito y casta como vos no es mi ejemplo de vida. Chau”.

Tras unos minutos de silencio, Bullrich intentó cerrar el cruce buscando tener la última palabra: “Perdón estaba festejando. Pero los buenos como Messi somos capaces de jugar muchos mundiales. Y para tu récord, nunca pensé que eras tan mal educada”.

El frente internacional: cortocircuito con el Reino Unido

Este estallido interno coincide con la escalada de un conflicto diplomático bilateral. En las últimas horas de la previa mundialista, Villarruel calificó de “piratas usurpadores” a las autoridades británicas en sus redes sociales, lo que generó una inmediata reacción del gobierno de Gran Bretaña.

“Hemos trasladado nuestra preocupación respecto a estos comentarios con las respectivas contrapartes argentinas”, confirmaron a La Nación voceros del Foreign Office. La actitud desafiante de la vicepresidenta marca un fuerte contraste con la diplomacia comercial y política de Milei, cuya relación con la Casa Rosada y todo el sector oficialista se encuentra completamente rota desde 2024.