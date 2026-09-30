Centenario: Últimos días para inscribirse al concurso gastronómico “La Celina”

La municipalidad de Centenario convoca a profesionales, aficionados y estudiantes de gastronomía del Alto Valle al Concurso Gastronómico «La Celina» 2026, que se llevará a cabo el próximo 11 de octubre. La inscripción es gratuita y se realizará mediante el formulario dispuesto por la organización. La fecha límite de inscripción es el lunes 5 de octubre de 2026.

La propuesta busca establecer un vínculo entre la producción primaria, la elaboración y la gastronomía, destacando el paisaje productivo del Alto Valle, la identidad rural de Centenario y el trabajo de quienes producen alimentos locales. El objetivo es promover el consumo y la valoración de la producción de los elaboradores en la sala municipal La Celina, fortaleciendo el vínculo entre elaboradores, establecimientos gastronómicos, instituciones educativas y comunidad.

Se pueden consultar los detalles completos de la convocatoria a través de las Bases y Condiciones oficiales: https://centenario.gov.ar/Concurso-La-Celina/