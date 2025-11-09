Cómo hacer quesillo venezolano, la versión del flan más cremosa y fácil de preparar
Una receta tradicional y sencilla que conquista por su textura suave y su sabor equilibrado entre el caramelo y la vainilla. Ideal para preparar en casa con ingredientes básicos.
Lista de Ingredientes
huevos: 10
leche condensada: 395 gr
leche liquida: 600 ml
leche en polvo: 4 cucharadas
vainilla: 1 cucharada
azucar: para el caramelo
ron: opcional 1 cucharada
El quesillo es uno de los postres más emblemáticos de la gastronomía venezolana, muy parecido al flan, pero con una textura más densa y un sabor más intenso. Su preparación es simple y no requiere horno especial ni utensilios sofisticados. A continuación, una versión casera pensada para un molde de 22 centímetros, perfecta para lograr un postre alto y cremoso.
Cómo hacer quesillo venezolano
1. Preparar el caramelo
En el molde metálico de 22 cm, colocar dos cucharadas de azúcar y llevar directamente a la hornalla, a fuego medio-bajo. Mover el molde con cuidado mientras el azúcar se derrite hasta lograr un caramelo dorado. Girar el molde para cubrir el fondo y parte de los bordes. Reservar y dejar enfriar.
2. Preparar la mezcla del quesillo
En una licuadora o bol grande, batir los huevos junto con la leche condensada, la leche líquida, la leche en polvo y la vainilla hasta obtener una mezcla homogénea. Verter sobre el caramelo ya solidificado.
3. Cocinar al baño María
Existen dos opciones:
- En el horno, precalentado a 180 °C, colocar el molde previamente tapado con papel aluminio dentro de una fuente profunda con agua caliente que cubra la mitad de su altura. Cocinar entre 60 y 80 minutos, o hasta que al insertar un cuchillo salga casi limpio.
- En la hornalla, colocar el molde tapado dentro de una olla con agua caliente (sin que toque la tapa), tapar y cocinar a fuego medio-bajo durante aproximadamente una hora y media, controlando que siempre haya agua.
4. Enfriar y desmoldar
Dejar enfriar a temperatura ambiente y luego llevar a la heladera por al menos cuatro horas, idealmente toda la noche. Para desmoldar, pasar un cuchillo fino por los bordes y volcar sobre un plato grande.
