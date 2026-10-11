Circuito BALC 2026: los nuevos, clásicos y consagrados de la cocina barilochense

Hay muchas maneras de conocer Bariloche. Una de ellas es sentarse a la mesa y dejar que sus cocinas cuenten la historia de una ciudad que no deja de transformarse.

Hasta el 12 de octubre, el Circuito Gastronómico de Bariloche a la Carta 2026 desplegará más de 90 propuestas en distintos puntos de la ciudad. Durante ocho días, restaurantes, bares, cervecerías y hoteles presentarán menús de entre uno y tres pasos especialmente creados para BALC, con valores promocionales y beneficios que buscan acercar la diversidad gastronómica de Bariloche a un público amplio.

La dinámica es simple: cada establecimiento diseña un menú que representa su identidad y lo ofrece a un valor especial durante la semana de BALC. Sobre ese precio promocional se aplica un 20% de descuento adicional con la tarjeta de beneficios BALC, que puede descargarse gratuitamente. A este beneficio se suman las promociones especiales de Banco Patagonia y Banco Macro, de acuerdo con las condiciones y los topes establecidos por cada entidad.



Todas las propuestas pueden consultarse en www.barilochealacarta.com/el-circuito. Allí se encuentran las fotografías de los platos, la composición completa de cada menú, su precio, los horarios, la ubicación y las características de cada establecimiento. La plataforma permite buscar y ordenar las opciones por zona, tipo de cocina, horario y alternativas de alimentación, para que cada visitante pueda anticipar su recorrido y armar su propia experiencia.

El Circuito también invita al público a ser protagonista. Después de probar las propuestas, los comensales pueden ingresar a la web y votar el mejor plato de BALC 2026, una elección que cada año reconoce el trabajo, la creatividad y la identidad de las cocinas participantes.

Más que una guía de restaurantes, el Circuito funciona como una fotografía del presente gastronómico de Bariloche: muestra los proyectos que recién comienzan a construir su camino, los establecimientos que forman parte de la identidad de la ciudad y una generación de cocineros que, después de años de trabajo, logró posicionar su cocina dentro y fuera de la Patagonia.

Los nuevos: una escena que sigue creciendo



Una de las grandes novedades de esta edición será Coolto, el restaurante de Radisson Blu Bariloche, que se incorpora al Circuito con una propuesta contemporánea, precisa y profundamente conectada con los sabores de la región.

Su menú BALC expresa esa mirada en tres pasos: melena de león, ajo negro y manzana como entrada; ciervo acompañado por zanahoria y remolacha como principal; y un postre que combina avellana, caramelo y chocolate.

También se suma Solís Cocina, el proyecto que Mecha Solís abrió en 2025 en la Península San Pedro. Después de una extensa trayectoria que incluye cocinas como Noma y Tegui, la cocinera eligió Bariloche para crear un espacio más cercano, relajado y familiar, con una carta que acompaña las estaciones y explora los productos del entorno.



Entre las nuevas incorporaciones aparece además Costa 82, una de las aperturas destacadas de 2026. Ubicado frente al lago Nahuel Huapi y con un formato de atención durante las 24 horas, el restaurante suma una propuesta inédita para la ciudad.

Otro de los nombres nuevos es Oni Cantina, una propuesta inspirada en las cantinas japonesas y en la cultura asiática.

La renovación del Circuito también se refleja en proyectos como Casa Birka, con una propuesta de sabores ahumados y cocina informal, y Carnera, que construye su menú alrededor de la trucha, las carnes, el fuego y los productos de montaña.

Los clásicos: lugares que también cuentan la historia de Bariloche



El Circuito sería incompleto sin aquellas mesas que forman parte de la memoria gastronómica y turística de la ciudad.

Llao Llao Resort, Golf & Spa vuelve a participar como uno de los grandes emblemas de Bariloche. Su propuesta 2026 recorre productos y paisajes rionegrinos: comienza con un beignet de algarroba y hongos patagónicos, continúa con langostinos del Golfo de San Matías y tiene como principal una interpretación de la trucha acompañada por topinambur, manzana verde y huevas. El cierre propone, desde el propio nombre del postre, un “recorrido dulce por Río Negro”.

Huinid, a través de la cocina de Batistín y el trabajo de Alejandro Clausen, representa otra de las trayectorias hoteleras que acompañan a BALC y sostienen una búsqueda permanente alrededor de los sabores patagónicos. Su presencia recuerda el papel fundamental que tuvieron y tienen los grandes hoteles en la formación de equipos, el crecimiento de los cocineros locales y la consolidación de Bariloche como destino gastronómico.



En otro registro, pero con la misma fuerza identitaria, aparece El Boliche de Alberto. Sus parrillas, sus pastas y sus porciones abundantes forman parte del mapa afectivo de la ciudad. Su menú BALC conserva esa esencia: empanadas, ojo de bife para compartir y la tradicional Copa Alberto en su propuesta de parrilla; empanadas, lasagna o pastas y postre para compartir en su casa de pastas.

Entre los clásicos del Circuito también estarán Linguini y Belek, dos propuestas reconocidas por el público de Bariloche. Linguini presenta una experiencia para compartir alrededor de sus pastas a la rueda, con opciones de cacio e pepe o carbonara y peras especiadas al Merlot como cierre. Belek, por su parte, conserva el espíritu directo y relajado que caracteriza su cocina con un sándwich de bondiola desmenuzada acompañado por una bebida.

La permanencia de establecimientos como La Marmite y Berlina amplía esa mirada sobre los clásicos. Son lugares que atravesaron generaciones y permiten reconocer distintas tradiciones de Bariloche: la cocina de montaña, la fondue, la cerveza artesanal y el encuentro alrededor de una mesa compartida.

Los consagrados: la nueva cocina patagónica ya tiene referentes



Entre las aperturas y los establecimientos históricos creció una generación de proyectos que hoy ocupa un lugar central en la gastronomía argentina.

Ānima, creado por Emanuel Yáñez y Florencia Lafalla en Circuito Chico, es uno de sus grandes exponentes. Desde su apertura en 2018, el restaurante construyó una cocina profundamente vinculada con productores locales y productos como la trucha, los hongos y las frutas del bosque. Su consolidación alcanzó proyección nacional en 2023, cuando una creación de Yáñez obtuvo el Prix Baron B – Édition Cuisine.

También integra este grupo Auita, el proyecto de Joaquín Facio y Mei Lázaro en el hotel La Cascada. Su propuesta combina informalidad, técnica y una mirada libre sobre el producto patagónico. En 2025, su cubanito de nori con crudo de trucha, palta y yuzu fue elegido como el mejor plato de la Feria BALC. Para esta edición, Auita presenta trucha semicurada con salsa de maní y topinambur, silla de cordero con orzo y ensalada cítrica, y un postre de hongos y chocolate Mamuschka.



Quiven Patagonia, liderado por Pablo Quiven, completa este recorrido con una experiencia íntima y de marcada identidad. En su casa de Circuito Chico ofrecerá un menú sorpresa de tres pasos, mientras que su propuesta Deja-Vu by Quiven, dentro del Hotel Inacayal, recorrerá sabores como coliflor asada con castañas, una pasta rellena de puerros, peras y ricota, y una reinterpretación del lemon pie.

A este grupo se suma Brazarte, el restaurante del Sheraton Bariloche, que viene consolidando una cocina hotelera contemporánea con fuerte identidad regional. Su menú BALC comienza con “Estepa, bosque y rescoldo”, una composición de pan a la brasa, manteca de frutos rojos y paté de cordero. Continúa con un cortejo de trucha patagónica, beurre blanc de vermut Piuke y manzanas del Valle, y finaliza con un macaron de lavanda del Limay, chocolate blanco y maqui.

También forma parte de esta generación Nené, que convirtió la combinación de cocina, coctelería y vida cultural en una marca propia. Son restaurantes diferentes entre sí, pero unidos por una misma búsqueda: construir una cocina actual, reconocible y conectada con el territorio.

Una ciudad que se puede recorrer a través de sus mesas



Durante ocho días, la ciudad completa se transforma en una gran mesa: desde el centro hasta Circuito Chico, desde las cocinas de los hoteles hasta los pequeños restaurantes de autor, desde una parrilla tradicional hasta una cantina asiática.



Cada menú propone una parada. Juntos construyen un mapa que permite comprender cómo evolucionó la gastronomía local y hacia dónde se dirige. La web permite anticipar ese recorrido, comparar las propuestas, conocer con claridad qué ofrece cada establecimiento y elegir los platos que después competirán por el voto del público.

Porque recorrer el Circuito BALC no es solamente elegir dónde comer. Es descubrir una ciudad a través de quienes la cocinan.