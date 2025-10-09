Cómo hacer avocado toast con huevo poché: una receta fácil, potente y deliciosa

Lista de Ingredientes Huevo fresco: 1 unidad Agua: 1 litro Vinagre blanco: 1 cucharada Pan integral: 1 rodaja Palta madura: ½ unidad Jugo de limón: ½ limón Aceite de oliva extravirgen: un chorrito Sal: a gusto Pimienta negra molida: a gusto

¿Buscás una idea para un desayuno potente o una cena liviana y rápida? Esta receta de avocado toast con huevo poché es la solución perfecta que combina sabor y energía en minutos. Descubrí el paso a paso detallado para lograr una tostada de palta cremosa y todos los secretos para que el huevo escalfado te quede increíble.

Cómo hacer avocado toast con huevo poché: la receta fácil y paso a paso para disfrutar

Paso a paso, te contamos cómo preparar este avocado toast con huevo poché. Tomá nota de la receta:

PASO 1.

En una olla mediana, calentamos un litro de agua sin llegar al hervor fuerte.

Sumamos una cucharada de vinagre blanco, para evitar que se disperse la clara del huevo.

Con una cuchara o batidor, hacemos un pequeño remolino en el agua para que el movimiento envuelva la yema.

PASO 2.

Rompemos el huevo en un recipiente chico.

Con suavidad, lo deslizamos al centro del remolino en el agua caliente.

Lo dejamos cocinar de 3 a 4 minutos, de acuerdo a cómo quieras que quede la cocción de la yema.

Una vez listo, lo retiramos con una espumadera y lo apoyamos sobre el papel absorbente.

PASO 3.

Mientras tanto y aparte, tostamos el pan a gusto.

Pisamos la palta con un tenedor y sumamos jugo de limón, sal, pimienta y un chorrito de aceite de oliva.

Buscamos que quede con una textura cremosa.

PASO 4.

Ahora, untamos la palta sobre el pan e incorporamos encima el huevo poché.

Podemos sumarle sal marina o pimienta recién molida para agregar sabor a la presentación.

¡Listo! Desayuno o almuerzo en menos de diez minutos: ¡un éxito!