Cómo hacer avocado toast con huevo poché: una receta fácil, potente y deliciosa
Si estás tentado con un desayuno que te active o una cena liviana, esta opción es la ideal para cualquier momento. Pocos minutos de cocción, fácil de hacer y un paso a paso para resolver con cosas en casa. ¡No te pierdas esta receta!
Lista de Ingredientes
Huevo fresco: 1 unidad
Agua: 1 litro
Vinagre blanco: 1 cucharada
Pan integral: 1 rodaja
Palta madura: ½ unidad
Jugo de limón: ½ limón
Aceite de oliva extravirgen: un chorrito
Sal: a gusto
Pimienta negra molida: a gusto
¿Buscás una idea para un desayuno potente o una cena liviana y rápida? Esta receta de avocado toast con huevo poché es la solución perfecta que combina sabor y energía en minutos. Descubrí el paso a paso detallado para lograr una tostada de palta cremosa y todos los secretos para que el huevo escalfado te quede increíble.
Cómo hacer avocado toast con huevo poché: la receta fácil y paso a paso para disfrutar
Paso a paso, te contamos cómo preparar este avocado toast con huevo poché. Tomá nota de la receta:
PASO 1.
- En una olla mediana, calentamos un litro de agua sin llegar al hervor fuerte.
- Sumamos una cucharada de vinagre blanco, para evitar que se disperse la clara del huevo.
- Con una cuchara o batidor, hacemos un pequeño remolino en el agua para que el movimiento envuelva la yema.
PASO 2.
- Rompemos el huevo en un recipiente chico.
- Con suavidad, lo deslizamos al centro del remolino en el agua caliente.
- Lo dejamos cocinar de 3 a 4 minutos, de acuerdo a cómo quieras que quede la cocción de la yema.
- Una vez listo, lo retiramos con una espumadera y lo apoyamos sobre el papel absorbente.
PASO 3.
- Mientras tanto y aparte, tostamos el pan a gusto.
- Pisamos la palta con un tenedor y sumamos jugo de limón, sal, pimienta y un chorrito de aceite de oliva.
- Buscamos que quede con una textura cremosa.
PASO 4.
- Ahora, untamos la palta sobre el pan e incorporamos encima el huevo poché.
- Podemos sumarle sal marina o pimienta recién molida para agregar sabor a la presentación.
¡Listo! Desayuno o almuerzo en menos de diez minutos: ¡un éxito!
