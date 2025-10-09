SUSCRIBITE
4 min cronometro
Yo Como

Cómo hacer avocado toast con huevo poché: una receta fácil, potente y deliciosa

Si estás tentado con un desayuno que te active o una cena liviana, esta opción es la ideal para cualquier momento. Pocos minutos de cocción, fácil de hacer y un paso a paso para resolver con cosas en casa. ¡No te pierdas esta receta!

Redacción

Por Redacción

img-recetas
4 min cronometro
Yo Como

Cómo hacer avocado toast con huevo poché: una receta fácil, potente y deliciosa

Si estás tentado con un desayuno que te active o una cena liviana, esta opción es la ideal para cualquier momento. Pocos minutos de cocción, fácil de hacer y un paso a paso para resolver con cosas en casa. ¡No te pierdas esta receta!

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

Huevo fresco: 1 unidad

Agua: 1 litro

Vinagre blanco: 1 cucharada

Pan integral: 1 rodaja

Palta madura: ½ unidad

Jugo de limón: ½ limón

Aceite de oliva extravirgen: un chorrito

Sal: a gusto

Pimienta negra molida: a gusto

¿Buscás una idea para un desayuno potente o una cena liviana y rápida? Esta receta de avocado toast con huevo poché es la solución perfecta que combina sabor y energía en minutos. Descubrí el paso a paso detallado para lograr una tostada de palta cremosa y todos los secretos para que el huevo escalfado te quede increíble.

Cómo hacer avocado toast con huevo poché: la receta fácil y paso a paso para disfrutar

Paso a paso, te contamos cómo preparar este avocado toast con huevo poché. Tomá nota de la receta:

PASO 1.

  • En una olla mediana, calentamos un litro de agua sin llegar al hervor fuerte.
  • Sumamos una cucharada de vinagre blanco, para evitar que se disperse la clara del huevo.
  • Con una cuchara o batidor, hacemos un pequeño remolino en el agua para que el movimiento envuelva la yema.

PASO 2.

  • Rompemos el huevo en un recipiente chico.
  • Con suavidad, lo deslizamos al centro del remolino en el agua caliente.
  • Lo dejamos cocinar de 3 a 4 minutos, de acuerdo a cómo quieras que quede la cocción de la yema.
  • Una vez listo, lo retiramos con una espumadera y lo apoyamos sobre el papel absorbente.

PASO 3.

  • Mientras tanto y aparte, tostamos el pan a gusto.
  • Pisamos la palta con un tenedor y sumamos jugo de limón, sal, pimienta y un chorrito de aceite de oliva.
  • Buscamos que quede con una textura cremosa.

PASO 4.

  • Ahora, untamos la palta sobre el pan e incorporamos encima el huevo poché.
  • Podemos sumarle sal marina o pimienta recién molida para agregar sabor a la presentación.

¡Listo! Desayuno o almuerzo en menos de diez minutos: ¡un éxito!


    Temas

    Cómo hacer

    Recetas
    Certificado según norma CWA 17493
    Journalism Trust Initiative     Nuestras directrices editoriales
    <span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

    Comentarios

    ¿Buscás una idea para un desayuno potente o una cena liviana y rápida? Esta receta de avocado toast con huevo poché es la solución perfecta que combina sabor y energía en minutos. Descubrí el paso a paso detallado para lograr una tostada de palta cremosa y todos los secretos para que el huevo escalfado te quede increíble.

    Registrate gratis

    Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

    Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

    Últimas noticias