Cheesecake en taza sin azúcar: receta fácil para un postre delicioso y saludable

Lista de Ingredientes Avena: 30 gramos Mantequilla de maní: ½ cucharada sopera Queso crema: 100 gramos Edulcorante: 1 cucharada Huevo: 1 unidad Esencia de vainilla: 1 chorrito Ralladura de limón: ½ limón Mermelada sin azúcar: 3 cucharadas

¿Quién dijo que comer saludable era aburrido? Si tu objetivo es disfrutar de un postre increíble sin sumar calorías de más, este es el lugar. A continuación, te revelamos el paso a paso detallado para preparar cheesecake sin azúcar en taza que se está volviendo viral: una receta fácil, saludable y tan deliciosa que vas a parecer un chef experto.

Dejá de buscar opciones complicadas y preparate para dominar la técnica de este postre perfecto para cualquier momento, en pocos minutos. ¡Empecemos a cocinar!

Cheesecake en taza sin azúcar: paso a paso, la receta para cocinar en microondas

Con todos los ingredientes a mano, vamos a preparar este cheesecake sin azúcar en taza con esta receta, paso a paso:

Paso 1.

Preparamos la base .

. Mezclamos la avena con la mantequilla de maní.

Cubrimos el fondo de una taza, presionando bien para que quede una base compacta.

Paso 2.

Mezclamos el relleno .

. En un recipiente pequeño, mezclamos el queso crema, o yogur en su versión, el edulcorante, el huevo, la esencia de vainilla y la ralladura de limón.

Ahora, ponemos esta mezcla sobre la base del paso anterior.

Paso 3.

Cocinamos en el microondas .

. Llevamos la taza al microondas a 800 wats, en tandas de 30 segundos y cuatro o cinco veces.

Lo mantenemos tapado con un plato, para evitar inconvenientes.

El cheesecake va a estar listo cuando los bordes estén firmes y el centro no esté líquido.

Paso 4.

Enfriamos y servimos .

. Dejamos enfriar la preparación después de sacarla del microondas.

Desmoldamos.

Agregamos encima la mermelada elegida.

¡Listo para disfrutar enseguida!