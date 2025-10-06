SUSCRIBITE
Cheesecake en taza sin azúcar: receta fácil para un postre delicioso y saludable

Si tenés ganas de comer algo rico, fácil de preparar y sin descuidar la dieta, esta versión de cheesecake en taza sin azúcar te va a encantar. ¡Es para vos! Tomá nota de esta receta, paso a paso.

Lista de Ingredientes

Avena: 30 gramos

Mantequilla de maní: ½ cucharada sopera

Queso crema: 100 gramos

Edulcorante: 1 cucharada

Huevo: 1 unidad

Esencia de vainilla: 1 chorrito

Ralladura de limón: ½ limón

Mermelada sin azúcar: 3 cucharadas

¿Quién dijo que comer saludable era aburrido? Si tu objetivo es disfrutar de un postre increíble sin sumar calorías de más, este es el lugar. A continuación, te revelamos el paso a paso detallado para preparar cheesecake sin azúcar en taza que se está volviendo viral: una receta fácil, saludable y tan deliciosa que vas a parecer un chef experto.

Dejá de buscar opciones complicadas y preparate para dominar la técnica de este postre perfecto para cualquier momento, en pocos minutos. ¡Empecemos a cocinar!

Cheesecake en taza sin azúcar: paso a paso, la receta para cocinar en microondas

Con todos los ingredientes a mano, vamos a preparar este cheesecake sin azúcar en taza con esta receta, paso a paso:

Paso 1.

  • Preparamos la base.
  • Mezclamos la avena con la mantequilla de maní.
  • Cubrimos el fondo de una taza, presionando bien para que quede una base compacta.

Paso 2.

  • Mezclamos el relleno.
  • En un recipiente pequeño, mezclamos el queso crema, o yogur en su versión, el edulcorante, el huevo, la esencia de vainilla y la ralladura de limón.
  • Ahora, ponemos esta mezcla sobre la base del paso anterior.

Paso 3.

  • Cocinamos en el microondas.
  • Llevamos la taza al microondas a 800 wats, en tandas de 30 segundos y cuatro o cinco veces.
  • Lo mantenemos tapado con un plato, para evitar inconvenientes.
  • El cheesecake va a estar listo cuando los bordes estén firmes y el centro no esté líquido.

Paso 4.

  • Enfriamos y servimos.
  • Dejamos enfriar la preparación después de sacarla del microondas.
  • Desmoldamos.
  • Agregamos encima la mermelada elegida.

¡Listo para disfrutar enseguida!


