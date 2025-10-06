Cheesecake en taza sin azúcar: receta fácil para un postre delicioso y saludable
Si tenés ganas de comer algo rico, fácil de preparar y sin descuidar la dieta, esta versión de cheesecake en taza sin azúcar te va a encantar. ¡Es para vos! Tomá nota de esta receta, paso a paso.
Lista de Ingredientes
Avena: 30 gramos
Mantequilla de maní: ½ cucharada sopera
Queso crema: 100 gramos
Edulcorante: 1 cucharada
Huevo: 1 unidad
Esencia de vainilla: 1 chorrito
Ralladura de limón: ½ limón
Mermelada sin azúcar: 3 cucharadas
¿Quién dijo que comer saludable era aburrido? Si tu objetivo es disfrutar de un postre increíble sin sumar calorías de más, este es el lugar. A continuación, te revelamos el paso a paso detallado para preparar cheesecake sin azúcar en taza que se está volviendo viral: una receta fácil, saludable y tan deliciosa que vas a parecer un chef experto.
Dejá de buscar opciones complicadas y preparate para dominar la técnica de este postre perfecto para cualquier momento, en pocos minutos. ¡Empecemos a cocinar!
Cheesecake en taza sin azúcar: paso a paso, la receta para cocinar en microondas
Con todos los ingredientes a mano, vamos a preparar este cheesecake sin azúcar en taza con esta receta, paso a paso:
Paso 1.
- Preparamos la base.
- Mezclamos la avena con la mantequilla de maní.
- Cubrimos el fondo de una taza, presionando bien para que quede una base compacta.
Paso 2.
- Mezclamos el relleno.
- En un recipiente pequeño, mezclamos el queso crema, o yogur en su versión, el edulcorante, el huevo, la esencia de vainilla y la ralladura de limón.
- Ahora, ponemos esta mezcla sobre la base del paso anterior.
Paso 3.
- Cocinamos en el microondas.
- Llevamos la taza al microondas a 800 wats, en tandas de 30 segundos y cuatro o cinco veces.
- Lo mantenemos tapado con un plato, para evitar inconvenientes.
- El cheesecake va a estar listo cuando los bordes estén firmes y el centro no esté líquido.
Paso 4.
- Enfriamos y servimos.
- Dejamos enfriar la preparación después de sacarla del microondas.
- Desmoldamos.
- Agregamos encima la mermelada elegida.
¡Listo para disfrutar enseguida!
