Cómo hacer un irresistible budín de arándanos y chocolate blanco para la merienda
Si tenés ganas de cocinar algo delicioso esta misma tarde, esta receta de budín de arándanos y chocolate blanco, paso a paso, te va a encantar. Ideal para disfrutar con unos ricos mates. ¡Tomá nota!
Lista de Ingredientes
Huevos: 2 unidades
Azúcar mascabo: 1 taza
Aceite: ½ taza
Leche: 1 taza
Harina leudante: 2 tazas
Coco rallado: 50 gramos
Arándanos naturales: 1 cajita
Chocolate blanco: 150 gramos
Azúcar impalpable: A gusto
Prendé el horno: hoy es el día ideal para cocinar esta receta de budín de arándanos y chocolate blanco. Te guiamos paso a paso para preparar esta combinación irresistible, perfecta para cualquier merienda en la semana. ¡Manos a la masa!
Cómo hacer budín de arándanos y chocolate blanco: la receta matera ideal, paso a paso
Con todos los ingredientes a mano, a continuación repasamos esta receta de budín de arándanos y chocolate blanco, paso a paso.
PASO 1.
EMPEZAMOS CON LA MEZCLA.
- Batimos los huevos y el azúcar, hasta que queden bien integrados.
- La mezcla debe quedar espumosa y homogénea.
PASO 2.
SUMAMOS INGREDIENTES.
- Incorporamos a la mezcla el aceite, la leche y el coco rallado.
- Mezclamos todo suavemente, antes de agregar la harina.
- Batimos bien, evitando que queden grumos.
PASO 3.
SUMAMOS LOS ARÁNDANOS.
- En un recipiente aparte, mezclamos ahora los arándanos a temperatura ambiente.
- Agregamos los chips de chocolate blanco. Previamente, los pasamos por harina para evitar que se hundan completamente en la preparación.
PASO 4.
MEZCLAMOS TODO.
- Integramos la mezcla de arándanos y chocolate blanco a la masa principal.
- Lo hacemos con movimientos envolventes, con una espátula.
PASO 5.
AL HORNO.
- Rociamos un molde con aceite vegetal.
- Ahora, vertemos la preparación en él.
- Llevamos al horno medio, por 50 minutos, o hacemos la prueba de cocción con un palillo.
PASO 6.
CASI LISTO PARA DISFRUTAR.
- Desmoldamos la preparación recién salida del horno y dejamos enfriar.
- Espolvoreamos el budín con azúcar impalpable, antes de servir.
Ahora sí, ¡listo para disfrutar!
