Yo Como

Cómo hacer un irresistible budín de arándanos y chocolate blanco para la merienda

Si tenés ganas de cocinar algo delicioso esta misma tarde, esta receta de budín de arándanos y chocolate blanco, paso a paso, te va a encantar. Ideal para disfrutar con unos ricos mates. ¡Tomá nota!

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

Huevos: 2 unidades

Azúcar mascabo: 1 taza

Aceite: ½ taza

Leche: 1 taza

Harina leudante: 2 tazas

Coco rallado: 50 gramos

Arándanos naturales: 1 cajita

Chocolate blanco: 150 gramos

Azúcar impalpable: A gusto

Prendé el horno: hoy es el día ideal para cocinar esta receta de budín de arándanos y chocolate blanco. Te guiamos paso a paso para preparar esta combinación irresistible, perfecta para cualquier merienda en la semana. ¡Manos a la masa!

Cómo hacer budín de arándanos y chocolate blanco: la receta matera ideal, paso a paso

Con todos los ingredientes a mano, a continuación repasamos esta receta de budín de arándanos y chocolate blanco, paso a paso.

PASO 1.

EMPEZAMOS CON LA MEZCLA.

  • Batimos los huevos y el azúcar, hasta que queden bien integrados.
  • La mezcla debe quedar espumosa y homogénea.

PASO 2.

SUMAMOS INGREDIENTES.

  • Incorporamos a la mezcla el aceite, la leche y el coco rallado.
  • Mezclamos todo suavemente, antes de agregar la harina.
  • Batimos bien, evitando que queden grumos.

PASO 3.

SUMAMOS LOS ARÁNDANOS.

  • En un recipiente aparte, mezclamos ahora los arándanos a temperatura ambiente.
  • Agregamos los chips de chocolate blanco. Previamente, los pasamos por harina para evitar que se hundan completamente en la preparación.

PASO 4.

MEZCLAMOS TODO.

  • Integramos la mezcla de arándanos y chocolate blanco a la masa principal.
  • Lo hacemos con movimientos envolventes, con una espátula.

PASO 5.

AL HORNO.

  • Rociamos un molde con aceite vegetal.
  • Ahora, vertemos la preparación en él.
  • Llevamos al horno medio, por 50 minutos, o hacemos la prueba de cocción con un palillo.

PASO 6.

CASI LISTO PARA DISFRUTAR.

  • Desmoldamos la preparación recién salida del horno y dejamos enfriar.
  • Espolvoreamos el budín con azúcar impalpable, antes de servir.

Ahora sí, ¡listo para disfrutar!


Temas

Cómo hacer

Recetas
