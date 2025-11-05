Si buscás una opción diferente, sabrosa y colorida para acompañar la mesa de Nochebuena, las cebollas moradas rellenas son una excelente elección. Esta receta combina el dulzor natural de la cebolla con un relleno aromático y crujiente, perfecto para quienes disfrutan de los sabores intensos y las presentaciones elegantes.

Cómo hacer cebollas moradas rellenas, ideales para la cena de Navidad

Ingredientes (para seis personas)

6 cebollas moradas

6 tomates secos en aceite

60 g de pan rallado

80 g de queso parmesano rallado

24 almendras tostadas

Sal y pimienta negra molida

Tomillo fresco

Aceite de oliva virgen extra

Preparación paso a paso

Preparar las cebollas: pelá las cebollas y cortá un poco de los extremos superior e inferior para que queden firmes. Luego, cortalas por la mitad y vaciá el interior con cuidado, dejando las dos capas exteriores intactas.

Cocinar el relleno: picá los trozos de cebolla retirados y sofreílos en una sartén con aceite de oliva durante unos 10 minutos. Agregá el pan rallado, los tomates secos y las almendras (todo bien picado), junto con el queso parmesano. Condimentá con sal y pimienta.

Rellenar y hornear: completá cada cebolla con la mezcla y espolvoreá un poco más de queso por encima. Colocá las cebollas en una fuente para horno, rociá con aceite de oliva y cociná a 200 °C durante 20 minutos, con calor arriba y abajo.

Servir: retiralas del horno, decorá con tomillo fresco y servilas tibias o a temperatura ambiente.

Un acompañamiento gourmet para las fiestas

Estas cebollas moradas rellenas no solo aportan un toque sofisticado al menú navideño, sino que también son aptas para vegetarianos y se pueden preparar con anticipación. Su textura suave y su aroma especiado las convierten en una guarnición perfecta para carnes al horno o platos fríos de verano.

Fáciles, coloridas y llenas de sabor: una receta para sorprender en la mesa de Navidad.