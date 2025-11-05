SUSCRIBITE
Cómo hacer cebollas moradas rellenas, ideales para la cena de Navidad 

Una receta que sorprende y te dejará como un verdadero chef en la mesa de navidad.

Cebollas moradas rellenas para navidad.

Si buscás una opción diferente, sabrosa y colorida para acompañar la mesa de Nochebuena, las cebollas moradas rellenas son una excelente elección. Esta receta combina el dulzor natural de la cebolla con un relleno aromático y crujiente, perfecto para quienes disfrutan de los sabores intensos y las presentaciones elegantes. 

Ingredientes (para seis personas) 

  • 6 cebollas moradas 
  • 6 tomates secos en aceite 
  • 60 g de pan rallado 
  • 80 g de queso parmesano rallado 
  • 24 almendras tostadas 
  • Sal y pimienta negra molida 
  • Tomillo fresco 
  • Aceite de oliva virgen extra 

 Preparación paso a paso 

  1. Preparar las cebollas: pelá las cebollas y cortá un poco de los extremos superior e inferior para que queden firmes. Luego, cortalas por la mitad y vaciá el interior con cuidado, dejando las dos capas exteriores intactas. 
  1. Cocinar el relleno: picá los trozos de cebolla retirados y sofreílos en una sartén con aceite de oliva durante unos 10 minutos. Agregá el pan rallado, los tomates secos y las almendras (todo bien picado), junto con el queso parmesano. Condimentá con sal y pimienta. 
  1. Rellenar y hornear: completá cada cebolla con la mezcla y espolvoreá un poco más de queso por encima. Colocá las cebollas en una fuente para horno, rociá con aceite de oliva y cociná a 200 °C durante 20 minutos, con calor arriba y abajo. 
  1. Servir: retiralas del horno, decorá con tomillo fresco y servilas tibias o a temperatura ambiente. 

Un acompañamiento gourmet para las fiestas 

Estas cebollas moradas rellenas no solo aportan un toque sofisticado al menú navideño, sino que también son aptas para vegetarianos y se pueden preparar con anticipación. Su textura suave y su aroma especiado las convierten en una guarnición perfecta para carnes al horno o platos fríos de verano. 

Fáciles, coloridas y llenas de sabor: una receta para sorprender en la mesa de Navidad. 


