Cómo hacer cebollas moradas rellenas, ideales para la cena de Navidad
Una receta que sorprende y te dejará como un verdadero chef en la mesa de navidad.
Si buscás una opción diferente, sabrosa y colorida para acompañar la mesa de Nochebuena, las cebollas moradas rellenas son una excelente elección. Esta receta combina el dulzor natural de la cebolla con un relleno aromático y crujiente, perfecto para quienes disfrutan de los sabores intensos y las presentaciones elegantes.
Ingredientes (para seis personas)
- 6 cebollas moradas
- 6 tomates secos en aceite
- 60 g de pan rallado
- 80 g de queso parmesano rallado
- 24 almendras tostadas
- Sal y pimienta negra molida
- Tomillo fresco
- Aceite de oliva virgen extra
Preparación paso a paso
- Preparar las cebollas: pelá las cebollas y cortá un poco de los extremos superior e inferior para que queden firmes. Luego, cortalas por la mitad y vaciá el interior con cuidado, dejando las dos capas exteriores intactas.
- Cocinar el relleno: picá los trozos de cebolla retirados y sofreílos en una sartén con aceite de oliva durante unos 10 minutos. Agregá el pan rallado, los tomates secos y las almendras (todo bien picado), junto con el queso parmesano. Condimentá con sal y pimienta.
- Rellenar y hornear: completá cada cebolla con la mezcla y espolvoreá un poco más de queso por encima. Colocá las cebollas en una fuente para horno, rociá con aceite de oliva y cociná a 200 °C durante 20 minutos, con calor arriba y abajo.
- Servir: retiralas del horno, decorá con tomillo fresco y servilas tibias o a temperatura ambiente.
Un acompañamiento gourmet para las fiestas
Estas cebollas moradas rellenas no solo aportan un toque sofisticado al menú navideño, sino que también son aptas para vegetarianos y se pueden preparar con anticipación. Su textura suave y su aroma especiado las convierten en una guarnición perfecta para carnes al horno o platos fríos de verano.
Fáciles, coloridas y llenas de sabor: una receta para sorprender en la mesa de Navidad.
