Cómo hacer brochetas de melón con crujiente de jamón, ideales para una mesa navideña 

Fáciles, rápidas y con ingredientes simples, estas brochetas son la receta ideal para una mesa navideña equilibrada y deliciosa.

Brocheta de melón con crujiente de jamón.

En esta Navidad, las opciones frescas y livianas ganan protagonismo en las mesas festivas. Entre ellas, las brochetas de melón con crujiente de jamón se destacan por su combinación perfecta de sabores dulces y salados, una receta simple, elegante y lista en pocos minutos. 

Este clásico mediterráneo se volvió tendencia en las celebraciones de fin de año, por ser una alternativa ligera al menú tradicional y un gran acierto como entrada o aperitivo. 

Cómo hacer brochetas de melón con crujiente de jamón: receta paso a paso

 Ingredientes 

  • 1 melón (puede ser cantalupo o melón amarillo) 
  • 100 g de jamón crudo o serrano 
  • Palillos o brochetas de madera 
  • Hojas de menta o albahaca (opcional, para decorar) 

Preparación paso a paso 

  1. Preparar el jamón: colocá las fetas de jamón sobre una bandeja y llevá al horno o air fryer a temperatura media (180 °C) durante 8–10 minutos, hasta que estén crocantes. También podés hacerlo en una sartén antiadherente sin aceite. 
  1. Cortar el melón: pelá y cortá el melón en cubos o en bolitas con una cucharita especial. 
  1. Armar las brochetas: intercalá en cada palillo un trozo de melón y un pedacito de jamón crujiente. 
  1. Servir: decorá con hojas de menta o albahaca y llevá a la heladera hasta el momento de servir. 

Las brochetas de melón con jamón crujiente son una excelente opción para quienes buscan un plato liviano y con presentación gourmet. Además, se pueden preparar con anticipación y combinar con una copa de vino blanco o espumante para un brindis fresco y elegante. 

