Cómo hacer brochetas de melón con crujiente de jamón, ideales para una mesa navideña 

En esta Navidad, las opciones frescas y livianas ganan protagonismo en las mesas festivas. Entre ellas, las brochetas de melón con crujiente de jamón se destacan por su combinación perfecta de sabores dulces y salados, una receta simple, elegante y lista en pocos minutos.

Este clásico mediterráneo se volvió tendencia en las celebraciones de fin de año, por ser una alternativa ligera al menú tradicional y un gran acierto como entrada o aperitivo.

Cómo hacer brochetas de melón con crujiente de jamón: receta paso a paso

Ingredientes

1 melón (puede ser cantalupo o melón amarillo)

100 g de jamón crudo o serrano

Palillos o brochetas de madera

Hojas de menta o albahaca (opcional, para decorar)

Preparación paso a paso

Preparar el jamón: colocá las fetas de jamón sobre una bandeja y llevá al horno o air fryer a temperatura media (180 °C) durante 8–10 minutos, hasta que estén crocantes. También podés hacerlo en una sartén antiadherente sin aceite.

Cortar el melón: pelá y cortá el melón en cubos o en bolitas con una cucharita especial.

Armar las brochetas: intercalá en cada palillo un trozo de melón y un pedacito de jamón crujiente.

Servir: decorá con hojas de menta o albahaca y llevá a la heladera hasta el momento de servir.

Las brochetas de melón con jamón crujiente son una excelente opción para quienes buscan un plato liviano y con presentación gourmet. Además, se pueden preparar con anticipación y combinar con una copa de vino blanco o espumante para un brindis fresco y elegante.

Fáciles, rápidas y con ingredientes simples, estas brochetas son la receta ideal para una mesa navideña equilibrada y deliciosa.