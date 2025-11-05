Cómo hacer brochetas de melón con crujiente de jamón, ideales para una mesa navideña
Fáciles, rápidas y con ingredientes simples, estas brochetas son la receta ideal para una mesa navideña equilibrada y deliciosa.
En esta Navidad, las opciones frescas y livianas ganan protagonismo en las mesas festivas. Entre ellas, las brochetas de melón con crujiente de jamón se destacan por su combinación perfecta de sabores dulces y salados, una receta simple, elegante y lista en pocos minutos.
Este clásico mediterráneo se volvió tendencia en las celebraciones de fin de año, por ser una alternativa ligera al menú tradicional y un gran acierto como entrada o aperitivo.
Cómo hacer brochetas de melón con crujiente de jamón: receta paso a paso
Ingredientes
- 1 melón (puede ser cantalupo o melón amarillo)
- 100 g de jamón crudo o serrano
- Palillos o brochetas de madera
- Hojas de menta o albahaca (opcional, para decorar)
Preparación paso a paso
- Preparar el jamón: colocá las fetas de jamón sobre una bandeja y llevá al horno o air fryer a temperatura media (180 °C) durante 8–10 minutos, hasta que estén crocantes. También podés hacerlo en una sartén antiadherente sin aceite.
- Cortar el melón: pelá y cortá el melón en cubos o en bolitas con una cucharita especial.
- Armar las brochetas: intercalá en cada palillo un trozo de melón y un pedacito de jamón crujiente.
- Servir: decorá con hojas de menta o albahaca y llevá a la heladera hasta el momento de servir.
Las brochetas de melón con jamón crujiente son una excelente opción para quienes buscan un plato liviano y con presentación gourmet. Además, se pueden preparar con anticipación y combinar con una copa de vino blanco o espumante para un brindis fresco y elegante.
Fáciles, rápidas y con ingredientes simples, estas brochetas son la receta ideal para una mesa navideña equilibrada y deliciosa.
Comentarios