Liberan a los cinco sospechosos de planear un atentado en la base militar de Estados Unidos en Reino Unido : investigan nexos con Irán

Los cinco jóvenes británicos detenidos este domingo bajo sospecha de preparar un ataque terrorista cerca de la base aérea RAF Fairford, utilizada por Estados Unidos, fueron liberados bajo fianza este lunes.

Pese a la excarcelación, el jefe de la Policía Antiterrorista del Reino Unido, Laurence Taylor, advirtió que los sospechosos permanecen bajo investigación absoluta. La principal hipótesis de los detectives apunta a un complot orquestado desde el exterior, abriendo líneas de investigación sobre posibles nexos directos con Irán o Rusia.

¿Cuál es la principal hipótesis sobre el ataque a la base militar?

El jefe de la Policía Antiterrorista del Reino Unido, Laurence Taylor, confirmó que los sospechosos fueron excarcelados tras «extensas entrevistas e investigaciones». Sin embargo, aclaró que se les impusieron «condiciones estrictas sobre sus movimientos y contacto con otros», por lo que los acusados «permanecen absolutamente bajo investigación».

Ahora los cinco hombres de unos 20 años, ciudadanos británicos oriundos de Londres. Enfrentan posibles cargos por delitos de explosivos y preparación de actos terroristas.

La base RAF Fairford, aunque pertenece al Reino Unido, alberga al Escuadrón de Base Aérea 420 de Estados Unidos. Su importancia radica en que es la plataforma de despegue utilizada por los bombarderos norteamericanos para ejecutar ataques quirúrgicos contra emplazamientos de misiles en territorio iraní.

La escalada de violencia en Medio Oriente tiene su eco directo en suelo británico. El régimen de Teherán advirtió oficialmente que cualquier instalación militar utilizada para atacar a su país será considerada un «objetivo legítimo». A esto se suman las advertencias previas de la inteligencia local sobre recientes intentos de sabotaje e incendios en el Reino Unido operados por grupos afines a Irán.

El operativo y el misterio de los tres camiones

La alarma se encendió a las 00:45 del domingo, cuando la policía local recibió una llamada sobre tres vehículos sospechosos que se dirigían hacia la base aérea en la campiña inglesa. Los hombres fueron interceptados en la zona de Whelford, lindante con el predio militar que alberga el cuartel general del Ala de Apoyo al Combate 501 y el Escuadrón de Base Aérea 420 de la Fuerza Aérea estadounidense.

Imágenes aéreas difundidas por Sky News mostraron el momento exacto en que un robot de desactivación de bombas del ejército británico se movía entre tres camiones blancos. Las puertas traseras de dos de los vehículos estaban abiertas, dejando a la vista grandes objetos negros esparcidos por el suelo, mientras el robot intentaba acceder al tercer rodado.

Actualmente, los vehículos siguen siendo sometidos a una «exhaustiva examinación» con el apoyo de expertos forenses y militares. Las autoridades esperan reducir la presencia en la escena durante las próximas horas para permitir el retorno de los evacuados.

Con información de BBC y AP.