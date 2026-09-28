Fomentar Empleo ANSES: las fechas de cobro de septiembre 2026, según el medio de pago

La Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Capital Humano, puso en marcha el cronograma de acreditaciones de Fomentar Empleo correspondiente a septiembre 2026, canalizado operativamente a través de la red de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

A contramano de los cronogramas convencionales del sistema previsional de ANSES, el esquema de liquidación no se rige por el número final del Documento Nacional de Identidad (DNI), sino por el canal de cobro asignado al beneficiario.

Con un incentivo de $78.000 mensuales, el programa ratificó su filtro operativo más estricto: la ayuda económica se liquida únicamente a quienes cursan trayectos formativos presenciales, dejando afuera de las transferencias monetarias a los cursos virtuales autogestionados.

Fechas de cobro Fomentar Empleo ANSES: cuándo se acredita, según el medio de pago

Para evitar concentraciones en sucursales y agilizar el retiro de fondos, la Secretaría de Trabajo diseñó un cronograma de dos fechas en articulación con ANSES y el Banco Nación:

Lunes 28 de septiembre 2026 : cobro para titulares que perciben la prestación a través de la billetera digital BNA+. Los fondos quedan disponibles de forma inmediata en la aplicación para transferencias, pagos con QR o extracción sin tarjeta física.

: cobro para titulares que perciben la prestación a través de la billetera digital BNA+. Los fondos quedan disponibles de forma inmediata en la aplicación para transferencias, pagos con QR o extracción sin tarjeta física. Miércoles 30 de septiembre 2026 : acreditación para beneficiarios bancarizados, que retiran el dinero por ventanilla o cajero tradicional en las sucursales bancarias habilitadas.

: acreditación para beneficiarios bancarizados, que retiran el dinero por ventanilla o cajero tradicional en las sucursales bancarias habilitadas. Monto liquidado: el valor mensual se mantiene fijado en $78.000, conforme a la pauta establecida por la Resolución 832/2024 de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Requisitos de la Secretaría de Trabajo: por qué solo cobran Fomentar Empleo las capacitaciones presenciales

Uno de los principales motivos de consulta, en las oficinas de empleo y dependencias de ANSES, radica en la diferencia entre capacitarse y percibir el subsidio económico: