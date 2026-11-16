El Gobierno nacional cerró octubre con superávit fiscal, con ingresos que crecieron por encima de los gastos y una baja en partidas como los subsidios al transporte y los programas sociales. El dato se conoció en una jornada en la que el ministro de Economía, Luis Caputo, salió a defender el rumbo económico y descartó una devaluación.

El ministerio de Economía informó que el Sector Público Nacional registró en octubre un superávit financiero de $1.578.627 millones (unos US$ 1.002 millones al tipo de cambio oficial). Ese resultado surge de un superávit primario de $1.931.156 millones, al que se le restó el pago de $352.530 millones de intereses de la deuda.

En los primeros diez meses del año, el superávit primario acumulado ronda el 1,4% del PIB. Caputo sostuvo que el dato es consistente con el resultado previsto en el Proyecto de Presupuesto 2027, dado el aumento estacional del gasto que se registra todos los años en diciembre por el pago del aguinaldo.

Cómo se compuso el superávit fiscal de octubre: ingresos, gastos y subsidios

Los ingresos totales crecieron 31,2% interanual y los gastos primarios, 23,6%, según los datos oficiales. Esa diferencia entre lo que subieron los recursos y lo que subieron las erogaciones explica el resultado positivo del mes.

Según cálculos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), 4 de los 16 componentes del gasto crecieron en términos reales frente a octubre del año pasado. Las partidas que más cayeron fueron las transferencias a universidades (-46,9%), los subsidios al transporte (-25,6%) y otros programas sociales (-24,3%).

De acuerdo con Economía, el gasto en jubilaciones y pensiones creció 2,1% real y el de la Asignación Universal por Hijo (AUH), 2,2%. Los subsidios económicos sumaron $1.159.650 millones, 11,4% más que un año atrás en términos nominales: $903.994 millones fueron para energía y $255.656 millones para transporte.

El gasto de capital fue de $307.459 millones. Dentro de ese rubro se destacaron las obras de infraestructura eléctrica, que subieron 159,8%.

Qué dijo Caputo sobre el dólar, la actividad y el programa financiero 2027

Este lunes, Caputo habló con Eduardo Feinmann en Radio Mitre y atribuyó el freno de la actividad al shock externo por la guerra en Medio Oriente y a la suba de las tasas internacionales. También apuntó a un factor interno: «el temor que tiene mucha gente a que vuelva el kirchnerismo».

«Es verdad que a principios de año esperábamos crecer más», admitió el ministro, en referencia a su pronóstico de abril, cuando anticipó «los mejores 18 meses de las últimas décadas». Aun así, pidió evaluar el programa con una mirada de mediano y largo plazo, con un superávit comercial proyectado de US$ 30.000 millones y otros US$ 15.000 millones de inversiones vinculadas al RIGI para 2027.

Sobre el dólar, Caputo descartó una devaluación: «No vamos a devaluar». Además, aseguró que el programa financiero de 2027 «está cerrado».

Cómo cerraron el Merval, los bonos y el riesgo país

En los mercados, el Merval cayó más de 4% y los ADRs de empresas argentinas en Wall Street retrocedieron hasta casi 7%, en una jornada negativa también para los mercados internacionales. Los bonos en dólares cedieron hasta 1,7%, y el riesgo país se ubicó en 855 puntos.

El dólar oficial subió a $1.575 para la venta en el Banco Nación, un máximo nominal. Según Perfil, en el mercado persisten las dudas sobre la capacidad del país para recuperar el acceso al financiamiento externo.