«Los amo para siempre»: el sorpresivo famoso que casó a Lali Espósito y Pedro Rosemblat en San Telmo

"Me tocó la honra de casarlos": el mensaje con el que Martín Rechimuzzi confirmó su papel central en el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat.

El misterio alrededor de la boda del año comienza a despejarse. Lali Espósito y Pedro Rosemblat sellaron su historia de amor este sábado 31 de octubre en una antigua casona de San Telmo, rodeados de su círculo más íntimo y bajo un celoso operativo de seguridad.

Aunque los recién casados evitaron publicar fotos oficiales para preservar la privacidad del evento, las redes sociales volvieron a hacer su magia. Durante la jornada del domingo, una de las figuras más queridas del espectáculo y del streaming confirmó que fue el encargado de oficiar la ceremonia y unir a la pareja.

De «celestino» a maestro de ceremonias: el rol clave de Martín Rechimuzzi en la boda de Lali

El responsable de dar a conocer la noticia fue el actor, politólogo y comediante Martín Rechimuzzi. A través de sus historias de Instagram, el creador de contenidos publicó una postal en la previa del festejo que rápidamente se volvió viral.

«Me tocó la honra de casarlos. Los amo para siempre», escribió Rechimuzzi junto a una foto que confirmó su participación estelar en el casamiento. Fiel a su estilo, el humorista que comparte espacio con Rosemblat en los canales Gelatina y Olga, no escatimó en detalles sobre su impactante look para la ocasión:

Traje de gala: eligió un conjunto gris de tres piezas compuesto por saco, chaleco y pantalón a medida.



eligió un conjunto gris de tres piezas compuesto por saco, chaleco y pantalón a medida. Accesorios con estilo: combinó una camisa blanca con una corbata oscura estampada, sumando unas llamativas gafas de sol oscuras.



combinó una camisa blanca con una corbata oscura estampada, sumando unas llamativas gafas de sol oscuras. El toque final: Un boutonnière floral en la solapa que coronó lo que él mismo definió en sus redes como «una elegancia soberana».

La historia secreta: un «like» y la reunión clave

La elección de Rechimuzzi para un lugar tan protagónico no fue casualidad. El vínculo del actor con la pareja se remonta a los orígenes mismos de la relación y fue una pieza clave para que naciera el romance.

El acercamiento inicial comenzó en el mundo digital cuando la estrella pop empezó a seguir el contenido de Pedro. Tal como confesó Lali en una entrevista televisiva, su primera reacción al ver el perfil del conductor fue contundente: «Mirá este churro».

Sin embargo, el flechazo definitivo y el primer encuentro cara a cara entre ambos se concretó tiempo después durante una reunión de amigos en común organizada, precisamente, por Martín Rechimuzzi. Quien funcionó como el puente para que se conocieran, terminó teniendo la responsabilidad y el honor de casarlos.