Cerraron las mesas en Bariloche y comenzó el recuento: estiman que votó cerca del 55% del padrón

Comenzó el recuento de los votos en Bariloche, tras una jornada electoral para elegir convencionales. Foto: Chino Leiva

Estimaciones extraoficiales de las fuerzas políticas estiman que el nivel de participación en las elecciones de Bariloche se ubicó entre el 52% y 55% del padrón habilitado de 115.415 personas.

A las 18 cerraron las escuelas de votación y las autoridades de mesa dispusieron el cierre de las urnas, una vez que no quedó nadie en el interior de los edificios de votación. El recuento comenzó.

Se prevé un rápido recuento porque en la Boleta Única de Papel solo se debía elegir un tramo para convencionales constituyentes entre 13 listas en la oferta electoral.

Las autoridades de mesa cerraron las urnas y comenzaron el recuento de votos después de las 18. Foto: Chino Leiva

Las autoridades de mesa realizan el recuento de los votos en cada urna y desde las escuelas se transmite la información al centro de cómputos de la Junta Electoral Municipal que tiene todo dispuesto para la carga de datos oficiales en la Sala de Sesiones del Concejo, en el Centro Cívico.

En el sitio web oficial se dispuso una página donde se difundirá la información oficial en tiempo real.: ingresá en este link a la web oficial de la Junta Electoral.

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El oficialismo Estamos Haciendo Bariloche espera los resultados en el sindicato AMEC, según anticipó este mediodía el intendente Walter Cortés y se sumará el gobernador Alberto Weretilneck que permaneció en Bariloche el fin de semana. Mientras que La Libertad Avanza se encuentra en la oficina de la legisladora Marcela González Abdala, en la calle Belgrano, donde están presentes el senador Enzo Fullone y el legislador y titular del PRO, Juan Martin.; y Fuerza Bariloche aguarda con la dirigente en la calle Brown, con participación de la senadora Ana Marks y la diputada Adriana Serquis.

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