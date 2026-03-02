Cómo hacer unas fáciles y ricas brochettes de carne y papines

Lista de Ingredientes carne picada magra: 400 gr papines: 400 gr curry: 1 cda. huevo: 1 ciboulette y romero fresco: 1 cda. PARA LA SALSA: -- rúcula: 1 atado ciboulette: c/n aceite de oliva: 4 cdas. ajo: 1 sal y pimienta: a gusto

Preparación

En una placa untada con aceite de oliva, colocar los papines con su piel. Distribuir romero fresco y sal gruesa. Cocinar en horno pre calentado por 35 minutos hasta que estén tiernos y dorados.

Mezclar la carne picada con el ciboulette picado, el huevo, el curry y la sal. Formar bolitas con las manos húmedas y cocinar 15 minutos en una sartén untada con aceite de oliva.

Para la salsa, procesar todos los ingredientes y reservar. Para terminar el plato, insertar una bolita de carne y un papín por brochettera. Acompañar con la salsa de rúcula.