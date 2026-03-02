Cómo hacer unas fáciles y ricas brochettes de carne y papines
Una receta fácil y rápida. Ideal para el almuerzo o la cena y en cuestión de minutos.
Cómo hacer unas fáciles y ricas brochettes de carne y papines
Una receta fácil y rápida. Ideal para el almuerzo o la cena y en cuestión de minutos.
Lista de Ingredientes
carne picada magra: 400 gr
papines: 400 gr
curry: 1 cda.
huevo: 1
ciboulette y romero fresco: 1 cda.
PARA LA SALSA: --
rúcula: 1 atado
ciboulette: c/n
aceite de oliva: 4 cdas.
ajo: 1
sal y pimienta: a gusto
Preparación
En una placa untada con aceite de oliva, colocar los papines con su piel. Distribuir romero fresco y sal gruesa. Cocinar en horno pre calentado por 35 minutos hasta que estén tiernos y dorados.
Mezclar la carne picada con el ciboulette picado, el huevo, el curry y la sal. Formar bolitas con las manos húmedas y cocinar 15 minutos en una sartén untada con aceite de oliva.
Para la salsa, procesar todos los ingredientes y reservar. Para terminar el plato, insertar una bolita de carne y un papín por brochettera. Acompañar con la salsa de rúcula.
Comentarios
Estimados/as lectores de Río Negro estamos trabajando en un módulo de comentarios propio. En breve estará habilitada la opción de comentar en notas nuevamente. Mientras tanto, te dejamos espacio para que puedas hacernos llegar tu comentario.
Gracias y disculpas por las molestias.
Comentar