Concurso gastronómico en Centenario premiará los mejores platos dulces y salados elaborados con productos locales

El próximo miércoles 14 de octubre, la cocina tendrá un lugar especial en los festejos de Centenario. A las 19 horas, en el Bar Cultural “La Negra Roberta”, se realizará el Concurso Gastronómico “La Celina”, una propuesta organizada por la Dirección de Agroturismo y Paisajes Culturales y la Sala Municipal de Elaboración de Agroalimentos “La Celina” de la Municipalidad, que invita a convertir en platos parte de los sabores que nacen de la producción local.



La convocatoria está dirigida a representantes de establecimientos gastronómicos, profesionales de la gastronomía, aficionados, estudiantes de gastronomía y a toda la comunidad de la región del Alto Valle de Neuquén y Río Negro.



Los participantes recibirán un listado de los alimentos elaborados en “La Celina” y de sus elaboradores, para elegir el ingrediente con el que trabajarán. A partir de allí deberán crear una preparación original, dulce o salada, que tenga como ingrediente principal al menos uno de esos productos.



La propuesta también invita a sumar otras opciones de producción local y a que cada plato pueda expresar rasgos de la identidad gastronómica y productiva del Alto Valle. El concurso propone poner esos productos en diálogo con la cocina.



No se mirará solamente si un plato resulta rico o atractivo. Se tendrá en cuenta la originalidad, la incorporación del producto local, la calidad gastronómica, el sabor, textura y fidelidad de la preparación, la presentación y la identidad regional. También se valorará la incorporación de otros alimentos producidos localmente.



El jurado estará integrado por tres referentes del Sello de Gastronomía Neuquina, dos de ellos locales, un periodista gastronómico y por el voto de la comunidad.



Habrá dos categorías, mejor plato dulce y mejor plato salado, con primer y segundo premio en cada una. Las preparaciones serán presentadas, degustadas y evaluadas el 14 de octubre, mientras que la entrega de premios está prevista para el domingo 18 de octubre.



Así, en el marco de un nuevo aniversario, la ciudad propone celebrar también algo que forma parte de su historia cotidiana, esta vez, con la cocina como escenario y con los sabores locales como protagonistas.